Transferul anunțat de FC Botoșani în ziua în care Valeriu Iftime a câștigat alegerile pentru Consiliul Județean

În acest sens, gruparea din Moldova a anunțat revenirea la club a portarului Eduard Pap, care în sezonul precedent a evoluat atât în Ungaria, pentru ETO FC Gyor, cât şi în SuperLigă, pentru Oţelul Galaţi.

Pap (29 de ani) a semnat cu FC Botoșani un contract valabil pentru două sezoane, adică până în vara anului 2026. Anterior, el îmbrăcase tricoul clubului moldav în perioada 2017-2023.

"La un an de la plecarea sa de pe 'Municipal', perioadă în care a evoluat atât în Ungaria, pentru ETO FC Gyor, cât și în SuperLigă, pentru Oțelul Galați, portarul în vârstă de 29 de ani alege din nou tricoul formației noastre, pe care l-a îmbrăcat și între anii 2017-2023.

De-a lungul celor șase sezoane în care a păzit poarta 'roș-alb-albaștrilor', am avut parte de parade fabuloase, intervenții providențiale și momente minunate, cu participări în play-off-ul campionatului, dar și în cupele europene. Astăzi, Edi s-a întors, oficial, acasă, semnând un contract valabil până în anul 2026.

Mult succes, Edi, și cât mai multe evoluții de marcă între buturile echipei noastre", a sunat anunțul celor de la Botoșani.

450.000 de euro este cota de piață a lui Eduard Pap, potrivit site-urilor de specialitate.

Valeriu Iftime a câștigat alegerile pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Botoșani

Omul de afaceri Valeriu Iftime, care a preluat conducerea interimară a filialei teritoriale Botoşani a Partidului Naţional Liberal (PNL), a revendicat victoria în alegerile de duminică pentru preşedinţia Consiliului Judeţean (CJ).

El a declarat luni, într-o conferinţă de presă, că a obţinut peste 230 de voturi în faţa principalului său contracandidat, social-democratul Lucian Trufin.

"Am câştigat ceea ce nimeni, nici cei mai pesimişti, nici cei mai inventivi oameni nu ar fi crezut, că putem întoarce o soartă în politica judeţului. Emoţia care este a oamenilor a bătut de data aceasta matematica unor nepricepuţi. Acum trei luni de zile, când am intrat în jocul acesta şi când zece sau 11 primari liberali cu o anumită ţinută au plecat, cei doi mari strategi au spus că PNL va muri la Botoşani. PNL nu a murit, pentru că eu şi echipa mea am făcut exact ceea ce trebuie să facem. Am arătat oamenilor că politica nu este doar o chestiune de interese, o chestiune privată a cuiva. Politica este pentru oameni şi oamenii trebuie să vadă în noi un fel de bunătate, un fel de atenţie şi de grijă", a afirmat Iftime.

Potrivit acestuia, PNL a obţinut la alegerile de duminică cel mai bun scor din istorie la Botoşani.