Alexandru Pantea (20 de ani), unul dintre titularii obișnuiți de la FCSB și jucătorul cu care liderul bifează de obicei regula U21 din Liga 1, a suferit o accidentare la antrenamentul de vineri al lui FCSB.

"Pantea suferă în primul rând, nu noi, pentru că avem soluţii, dar asta nu înseamnă că nu îl respect pe Pantea. Va fi operat unde vrea el. Încă nu e confirmat (n.r. - că are ruptură de ligamente).

A păţit-o la antrenamentul de ieri. În momentul în care eşti cu piciorul în pământ, nu te atinge nimeni, ghetele astea cu lame... Acum, când terenul este mai greu, se poate întâmpla şi asta. E clar că i-a pocnit un ligament. I-a trosnit şi durerea a fost înfiorătoare. Este copilul nostru şi va fi operat.

Vom avea grijă de el şi va reveni mult mai puternic. Florin Tănase era un băţ, a terminat recuperarea şi zici că era Gareth Bale", a declarat Mihai Stoica, la Orange Sport.

Alexandru Pantea a fost unul dintre titularii obișnuiți ai lui FCSB din acest sezon. A strâns în total 23 de meciuri, iar în 20 dintre ele a început din primul minut.

Florin Prunea a reacționat după ce a auzit de accidentarea lui Alexandru Pantea

Florin Prunea a vorbit despre accidentarea suferită de Pantea și a tras un semnal de alarmă în acest sens.

"FCSB are o problemă majoră, jucătorul sub vârstă (n.r. - under 21). Accidentarea lui Pantea poate da peste cap tot sistemul. Singura variantă este Octavian Popescu, dar cine iese de acolo? Iese vreodată Coman? Nu cred. Iese vreodată Băluță?

E o problemă mare, nu știu cum o vor gestiona. Și i-au avut pe Ianis Stoica, pe Musi, care uite ce sezon face la Petrolul! E o mare problemă. FCSB joacă, dar vedeți, etapa trecută, cu problemele medicale avute, au avut probleme mari cu Sepsi. Dar asta se poate întâmpla pe parcursul unui campionat", a declarat Florin Prunea la Digi Sport.