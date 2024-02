După 0-0 la pauză, Rapid a obținut victoria în actul secund după golurile marcate de kosovarii Ermal Krasniqi (54') și Albion Rrahmani (66').

Reacția lui Mihai Stoica după ce Rapid s-a apropiat din nou la 6 puncte de FCSB

Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, spune că Rapid este "un adversar serios" în lupta pentru titlu. Oficialul liderului a lăudat jocul giuleștenilor din repriza secundă, dar și transferul lui Borisav Burmaz, care a oferit un assist contra lui FC Hermannstadt.

"În a doua parte a meciului, da, a părut simplu pentru Rapid. A fost galop de sănătate. Rapid s-a exprimat destul de fluent în repriza a doua și a câștigat fără dubii, pe deplin meritat.

Burmaz pare o achiziție foarte bună, iar Rapid arată foarte bine de la mijloc în sus, cu dubluri pe post, la un moment dat chiar cu trei jucători pe acelaași post. Chiar foarte bine! N-are cum să nu-ți placă Burmaz din moment ce a marcat, a marcat și goluri spectaculoase, iar acum a gândit foarte bine assist-ul. Ok, n-ai cum să nu marchezi dacă nu greșesc adversarii, dar ambele faze au fost gândite foarte bine.

Rapid e un adversar serios. A beneficiat de șansă la meciurile cu FC U Craiova și Dinamo. Dacă s-ar anula golurile din prelungiri în meciurile din 2024, ceea ce nu se poate, distanța de acum ar trebui să fie de 12 puncte și un meci mai puțin, dar uite că se marchează și se fac puncte și în prelungiri.", a spus Mihai Stoica, la Orange Sport.

Rapid are 5 victorii în primele 5 etape din 2024 și a ajuns la 48 de puncte, cu șase sub liderul FCSB, care are un meci mai puțin.