"V-ati injurat vreodata un jucator?!" Vintila s-a BLOCAT cand a auzit intrebarea! Ce raspuns a dat

Antrenorul FCSB a comentat scandalul momentului in fotbalul romanesc.

Vintila a vorbit despre injuriile adresate de Contra lui Puscas. "Nu mi-am injurat niciodata jucatorii", spune Vintila. Antrenorul e si el suparat pe Puscas. Daca ar fi facut asa ceva in tricoul FCSB ar fi fost amendat.

"Ca jucator, mi s-a intamplat. Ca antrenor - nu! Nu vreau sa comentez ce a facut un coleg de-al meu. Eu nu fac asa ceva. Eu trebuie sa dau echilibru ca antrenor. Fiecare antrenor are temperamentul lui. In functie de asta, isi motiveaza echipa. In vestiar, ii cert. Am si eu caderile mele, dar incerc sa transmit echilibru echipei. Daca la FCSB s-ar intampla ce s-a intamplat cu Puscas, fotbalistul ar plati, in cazul in care ar incalca o decizie luata de antrenor", a spus Vintila.

Intrebat apoi daca se enerveaza vreodata in timpul meciurilor, Vintila i-a facut pe jurnalisti sa rada cu raspunsul sau: "Pe banca sunt echilibrat. Ma mai enervez, am si eu momentele mele. Cateodata, ma enerveaza traficul.. am si eu ale mele".