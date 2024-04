UTA va juca cu suporteri în tribune următorul meci pe teren propriu! Ce soluție au găsit arădenii

Arena Francisc Neuman va fi plină de copii

Inspirându-se de la inițiativa lui Dinamo, UTA intenționează să umple tribunele cu copii la următorul meci de acasă împotriva lui FC Botoșani.

Anunțul oficial al clubului a stabilit că accesul va fi gratuit și exclusiv pentru copiii sub vârsta de 14 ani, care trebuie să fie însoțiți de un adult pentru fiecare 10 copii.

"În vederea meciului cu FC Botoşani, pe care UTA îl va disputa vineri, ora 17:30, în cadrul etapei a 3-a din play-outul Superligii, dorim să facem următoarele precizări:

Accesul va fi GRATUIT şi va fi permis EXCLUSIV copiilor sub vârsta de 14 ani. Aceştia vor veni însoţiţi de UN SINGUR ADULT pentru 10 copii.

Conform regulamentului de organizare, însoţitorii sunt rugaţi să aibă asupra lor tabelul nominal cu numele şi prenumele fiecărui copil de care sunt răspunzători, semnat în josul paginii.

Accesul se va face iniţial doar la TRIBUNA A 2-A, ”Gioni Brosovszky”.

În cazul în care joi, decizia de la Comisia de Apel va fi favorabilă în totalitate, toţi copiii înscrişi vor fi mutaţi în Peluza SUD.

Vă aşteptăm cu drag!" a fost mesajul transmis de oficialii clubului.

Mircea Rednic, și-a exprimat indignarea față de decizia Comisiei

Mircea Rednic consideră că este nedrept ca echipa sa să fie penalizată în acest mod, mai ales că UTA a făcut eforturi pentru a obține rezultate pozitive acasă și să ofere suporterilor o experiență de neuitat. Rednic a subliniat că, deși situația este dificilă, echipa va face tot posibilul să rămână concentrată și să obțină rezultate bune în aceste meciuri dificile.

„Ce Dumnezeu, eu cu ce am greşit? De când sunt la UTA tot timpul intervine câte ceva şi noi nu putem să ne desfăşurăm activitatea. Vorbesc şi cu renovarea gazonului, am fost obligaţi să jucăm 8 meciuri în deplasare, pentru că şi alea pe care le-am jucat acasă tot în deplasare au fost.

Am făcut eforturi, am pornit de la zero, s-a format o echipă, ne-am luptat să câştigăm un loc care să ne permită să jucăm mai multe meciuri acasă şi acum să primim vestea că următoarele patru meciuri le vom juca fără suporteri. Pe noul gazon de la Arad avem cinci victorii şi un egal, contează foarte mult să jucăm cu suporterii alături.

Decizia nu mi se pare corectă, ţinând cont că nu noi am organizat meciul. Poate s-a profitat ca să se dea un exemplu, pentru că fost şi acel Rapid – FCSB, în care s-au aruncat torţe şi petarde şi ce s-a dat de la Comisie? O amendă mică şi s-a închis un sector.

De ce tocmai la acest meci s-a luat această decizie drastică? Nu vreau să intru prea mult în detalii, dar eu am fost acolo la începutul jocului şi suporterii noştri au fost provocaţi pentru că au venit torţele şi petardele spre ei din zona suporterilor de la Dinamo”, a declarat Mircea Rednic, conform Prima Sport.