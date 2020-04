Unul dintre golgheterii Ligii 1 vrea sa dea mai multe goluri decat Coman! Se antreneaza in curtea casei sa fie cel mai bun marcator din acest sezon

Bus e convins ca-l poate depasi pe Florinel Coman in topul marcatorilor.

Jucatorul de la Medias avea 9 goluri cand s-a intrerupt Liga 1.

"Am o perioada buna, sa ajut echipa sa mai inscriu. Daca ne clasam mai sus de locul 6 e perfect pentru noi", spune Bus.

Si la Medias jucatorii au intrat in somaj tehnic. Bus nu se plange !

"Cand jucam in Anglia nu-mi venea sa cred cati bani imi intra in cont. Inainte am avut salarii mult mai bune. Un fotbalist sau un om care are un salariu si mai mare ar trebui sa puna si de o parte. Sa se gandeasca la zile negre", a declarat atacantul.