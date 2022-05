Universitatea Craiova se desparte de doi jucători importanți! Anunțul făcut de un oficial al clubului

Marius Constantin (37 de ani) şi Alexandru Mateiu (32 de ani) au ajuns la finalul contractelor, iar Sorin Cârțu a anunțat că cei doi nu-și vor prelungi înțelegerilor cu gruparea din Bănie.

„El nu a venit cu dorinţe despre anumiţi jucători, că vreau fundaşi, vreau jucători la centru, n-a venit cu opţiuni până acum. Săptămâna asta o să ne întâlnim, marţi, cu domnul Rotaru, cu Marian Copilu, să discutăm strategia din viitorul apropiat. Eu nu am auzit că şi-ar dori jucători.

Consider că echipa e bine să primească întăriri. În acelaşi timp, din lotul echipei s-au eliberat două posturi la acest moment. Este vorba despre Marius Constantin, care a terminat contractul, şi Mateiu. Ceilalţi jucători sunt sub contract şi nu am bani să-i dau afară", a spus Sorin Cârţu, potrivit Orangesport.

Ar putea urma și alte plecări de la Universitatea Craiova

„Când se eliberează locuri... E clar că vom purta discuţii cu anumiţi jucători. Poate că nici ei nu sunt mulţumiţi cu cât au dat pentru Craiova, dar poate că nici noi nu suntem.

Bugetul Craiovei e în jur de şapte milioane şi jumătate de euro, pe aici. Sunt şi alţi angajaţi, fotbalişti, lumea nu trebuie să suporte nu ştiu ce mişcări făcute aiurea”, a mai spus oficialul Universităţii Craiova.