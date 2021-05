Craiova e gata sa faca primul transfer tare pentru noul sezon! Rotaru este aproape sa-l aduca pe Cephas Malele

CSU doreste sa se intareasca pentru urmatorul sezon si a pus ochii pe unul dintre cei mai buni marcatori din Liga 1.

Craiova a trecut printr-o forma slaba inaintea meciului castigat cu FCSB cu scorul 1-0 si a avut patru infrangeri la rand in playoff. Echipa lui Marinos Ouzunidis are totusi sansa sa salveze sezonul ratat prin castigarea Cupei Romaniei, asta daca reuseste sa o invinga in finala pe actuala retrogradata in liga secunda, Astra Giurgiu.

Potrivit ProSport, Mihai Rotaru a inceput sa lucreze pentru noul sezon, iar una dintre tintele oltenilor este Cephas Malele, atacantul de la FC Arges. Echipa din Banie incearca sa se intareasca pentru a castiga titlul in stagiunea urmatoare, iar patronul echipei doreste sa aduca unul dintre cei mai prolifici atacanti ai Ligii I.

Jucatorul elvetian ar fi aproape sa semneze cu Universitatea Craiova, iar pe langa acest lucru Malele va fi si cel mai bine platit jucator din lotul oltenilor.

Rivala din oras, FCU Craiova, se intereseaza si ea de serviciile fotbalistului, insa va fi foarte dificil sa fie adus la noua promovata din cauza comisionului pe care il cere impresarul jucatorului.

Cephas Malele a avut un sezon foarte bun in tricoul lui FC Arges si a reusit sa marcheze de 18 ori in 31 de partide jucate in toate competitiile.