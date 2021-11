"Unii jucători nu sunt de Dinamo". Analiză dură despre situația din Ștefan cel Mare de la o nume sonor al clubului

Trupa din Ștefan cel Mare a condus cu 1-0 după golul spectaculos reușit de Deian Sorescu, însă nu au reușit să mențină avantajul pe tabela de marcaj.

Astfel, Dinamo a rămas pe penultimul loc în Liga 1, deasupra celor de la Academica Clinceni. Echipa antrenată de Mircea Rednic nu a mai cunoscut gustul victoriei de treisprezece meciuri, iar situația pare din ce în ce mai complicată.

Într-o intervenție telefonică la "Ora Exactă în Sport", Cristi Pulhac a vorbit despre ceea ce se întâmplă la Ștefan cel Mare și care ar fi cauzele pentru care s-a ajuns aici.

"Toată lumea pe care am auzit-o în ultimul timp vorbind despre Dinamo încerca să găsească o motivație. Nu-mi dau seama, sunt jucători buni, de echipă națională. A venit și nea Mircea, știu ce fel de antrenamente face, are experiență. Nu pot să-mi dau seama ce se întâmplă. Mă gândesc că unii jucători nu sunt de Dinamo. Eu am tras o groază să prind măcar banca de rezerve. Presiunea care este pe anumiți jucători e mare, probabil unii nu pot face față.

La Dinamo nu există răbdare, s-a încercat și cu copiii. Dacă nu investești, copiii îți pleacă. Nu aveau mingi, nu aveau echipament. E greu să crești pepiniera asta dacă nu sunt bani. Problema jucătorilor străini aduși din străinătate este că nu sunt buni. Ei nu înțeleg ce înseamnă Dinamo. Nu-i condamn, dar e destul de dificil pentru un jucător din străinătate.", a declarat Cristi Pulhac la PRO X.