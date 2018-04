Patru antrenori fara licenta in Liga I, un altul se revolta: "De ce mai facem scoala?! Umblam si dam bani! Nu vad asta in alte tari"

Nicolae Dica (Steaua), Adrian Mutu (Voluntari), Florin Bratu (Dinamo) si Rica Neaga (ACS Poli) sunt antrenori in Liga I. In acte, ei sunt doar secunzi, dat fiind ca nu si-au terminat studiile.

Arsenal - Atletico, joi, 22:00, in direct la PRO X! Bucurati-va de fotbal! Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 24 aprilie, 21:45 Liverpool - AS Roma. Miercuri, 25 aprilie 21:45 Bayern - Real Madrid in semifinalele Champions League!

Vasile Miriuta, fost antrenor la CFR, Dinamo si Chiajna, e nemultumit de "moda" numirii antrenorilor fara licenta PRO. El considera acest lucru inceputul unui fenomen periculos.

"Sunt vreo 4-5 antrenori in Romania care nu au licenta PRO. Eu nu pot sa-mi dau seama cum se poate. Imi aduc aminte ce s-a intamplat in cazul Radoi, cat scandal s-a facut. Maine imi iau echipa, nu am destui bani si te pun pe tine antrenor. Nu cred ca e o varianta buna la ora actuala. E trist! Ca antrenor cu licenta, ai fost la scoala, ai umblat, ai platit niste bani, ai invatat ceva. Nu vreau sa spun despre Rica Neaga ca nu poate sa ajunga un antrenor foarte bun. Sau despre bratu, sau despre Mutu. Dar trebuie sa fie niste reguli. Eu nu vad regula asta in alte tari. Si ma refer la Germania, cu toate ca iar o sa zica lumea ca vin eu din Germania si vorbesc. Acolo nu exista asa ceva! Stai doua-trei saptamani si trebuie sa-ti cauti antrenor cu licenta. De ce mai facem scoala?", a spus Vasile Miriuta la LookTV.

Miriuta a mai dezvaluit ca a primit o oferta de a deveni director tehnic dupa demiterea de la Dinamo, dar a refuzat.

"Puteam sa merg director tehnic la o echipa, pentru ca am antrenat deja doua formatii in acest campionat si nu mai pot antrena pana la vara. Puteam sa fentez si sa merg director tehnic, sa stau pe banca pana in vara si sa-i zic antrenorului principal: "Stai, ca ma ridic sa le transmit si eu ceva"", a mai spus Miriuta.