"Una dintre cele mai slabe din campionat". Avertismentul lui Helmuth Duckadam pentru FCSB

Helmuth Duckadam a vorbit despre evoluția vicecampioanei României, explicând că este cea mai în formă echipă a momentului, dar că nu are o bancă de rezerve pe măsură.

"E cea mai în formă echipă. Șut a marcat, Olaru e într-o formă foarte bună, Compagno, nu mai vorbesc, n-am înțeles de ce a fost schimbat la hermannstadt, putea aduce un plus pe final, dar sunt strategiile lor.

Este o candidată clară la titlu, dar trebuie întăriri la iarnă cu 3, 4 jucători cel puțin deoarece banca de rezerve este una dintre cele mai slabe din campionat. E foarte greu să vinzi acum, trebuie să arăți la echipa națională. Să joci, să dovedești, am ieșit din Europa, deci e mai greu să te vadă cineva.

Va fi o bătaie mare pentru playoff. Sunt deja trei echipe pe care eu le văd acolo, FCSB, CFR și Rapid. Pentru celelalte trei locuri va fi bătaie mare. Eu cred că vor fi mari surprize. Cine s-ar gândi la Oțelul, la Hermannstadt și mai e Iașiul. Care, dacă va face niște transferuri la iarnă poate va da lovitura", a declarat Helmuth Duckadam, potrivit PlaySport.

Gigi Becali: ”Am descoperit un jucător”

Gigi Becali are un remarcat după meciul de la Sfântu Gheorghe. FCSB a surprins pe toată lumea cu titularizarea lui Mihai Lixandru (22 de ani), fundașul care i-a luat locul suspendatului Joyskim Dawa.

Fundașul care a mai evoluat sub formă de împrumut la Viitorul Pandurii, Gaz Metan și CS Mioveni l-a surprins plăcut pe Gigi Becali, care a spus că își va pune baza în serviciile sale.

„L-am văzut pe Lixandru, îmi pun baza în el. Într-un an doi o să vedeți cine va fi. Am descoperit un jucător, tot auzeam de el, dar nu-l știam bine”, a spus Gigi Becali.

FCSB s-a distanțat în fruntea clasamentului

FCSB a ajuns la 25 de puncte și are șase puncte în plus față de urmăritoarea CFR Cluj, care are două meciuri în minus. Pe locul trei este Universitatea Craiova, cu 18 puncte.

Sepsi rămâne cu 12 puncte și a ajuns pe locul șapte. Înainte de acest meci, echipa lui Liviu Ciobotariu se putea lăuda cu cea mai bună defensivă din campionat, cu doar patru goluri primite în șapte partide.