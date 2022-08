Rapid ocupă primul loc în clasament în Superligă, cu 18 puncte după 8 etape. În ultimul meci din campionat, elevii lui Adrian Mutu (43 ani) au învins-o pe U Cluj, 1-0, unicul gol al partidului fiind marcat de Marko Dugandžić (28 ani).

Văzând forma bună a giuleștenilor, Mihai Iosif (47 ani) a afirmat, în direct la Ora Exactă în Sport, pe PRO Arena, că și-ar fi dorit să aibă parte de investițiile actuale, atunci când o pregătea pe Rapid.

„Mi-aș fi dorit să am și eu parte de stadion, de public, a venit și pandemia. Să am parte de transferuri, dar toate la timpul lor. Dar, ce mă bucură pe mine, este ce se întâmplă la centrele de copii și juniori. Nimeni nu a avut parte de așa ceva, inclusiv eu care am făcut junioratul la Rapid. Copiii Rapidului nu au avut parte de așa ceva, veneam plecam”, a declarat Mihai Iosif la Ora Exactă în Sport, pe PRO Arena.

Mihai Iosif: „Mi s-a propus, dar e tardiv!”

Totodată, fostul tehnician al giuleștenilor a precizat că atunci când a fost înlocuit cu Adrian Mutu, conducerea Rapidului i-a propus să continue ca antrenor la centrele de copii și juniori.

„Mi s-au propus atunci la momentul demiterii, dar ceva tardiv (n.r. un post de antrenor la centrele de copii și juniori). În momentul ăsta nu am nicio legătură contractuală cu Rapid. Acum au tot ce le trebuie”, a dezvăluit Mihai Iosif.