"Un jucător de geniu". Mihai Stoica nu s-a oprit din laude la adresa unui fotbalist de la FCSB

Jucătorul de 20 de ani s-a făcut, totuși, remarcat în partida cu Universitatea Craiova, atunci când a profitat de suspendarea lui Florinel Coman și a evoluat încă din primul minut, pe postul care îi place, pe partea stângă.

Fotbalistul a reușit două pase de gol, iar Mihai Stoica nu a întârziat să-i laude calitățile tehnice, chiar dacă nu a fost convocat la naționala U21.

"Dacă se uită cineva să vadă calitatea, doar un jucător de geniu poate să dea o astfel de pasă. Să îmi spuneţi un fotbalist din istoria fotbalului românesc care mai avea astfel de pase. Unul să îmi arătaţi.

Este un jucător extraordinar de talentat, un copil extraordinar", a declarat Mihai Stoica, potrivit Orange Sport.

Gigi Becali i-a dat replica lui Octavian Popescu

Gigi Becali a vorbit despre declarațiile lui Octavian Popescu și s-a poziționat de partea lui Pancu, precizând că faptul că nu a fost convocat are legătură cu prestațiile slabe avute de tânărul jucător în acest start de sezon.

"Și eu am ceva cu el, toată lumea are ceva cu el. Toată lumea are ceva cu el. De ce nu aveau cu el acum doi ani? De ce toată lumea îl lăuda, de ce era convocat și la echipa mare, nu la aia mică? De ce nu avea nimeni nimic cu el, nici Pancu, nici Iordănescu, nici eu, nimeni? Acum toată lumea are cu el.

Calitatea lui de pasă nu o poate lua nimeni, calitatea și talentul nu i le pot lua nimeni. Dar să spui că are cineva ceva... ce să aibă? Nu are nimeni nimic. Nu ai jucat, nu ai demonstrat, nu te-am convocat. Dacă gândești așa că are cineva ceva cu tine tot timpul, nu o să ajungi fotbalist", a declarat Gigi Becali la Digi Sport.



