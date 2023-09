Mihai Stoica și-a cerut scuze în fața lui „Gogoașă”! MM: „Eu tot ce am spus, am spus doar tâmpenii”

Meciul a fost umbrit însă de incidenetele petrecute în tribune, unde ultrașii români din grupul „Uniți sub Tricolor” au afișat un banner care a stârnit controverse și i-a iritat pe adversarii din Kosovo.

Mesajul „Kosovo este Serbia” afișat în tribuna tricoloră a dus la o reacție vehementă din partea jucătorilor kosovari, care au decis să iasă de pe teren în semn de protest. Meciul a fost reluat abia după 50 de minute.

Andrei Preda, zis „Gogoaşă, a fost unul dintre cei mai vizibili suporteri în perioada în care meciul a fost suspendat, lucru care l-a determinat pe MM Stoica să-l critice dur. La o zi distanță, oficialul FCSB a revenit asupra declarațiilor, cerându-și scuze în fața suporterului din Craiova.

„Vreau să îmi fac o mea culpa, aşa se întâmplă când vorbeşte fără sa îţi iei date, am făcut o ironie la adresa suporterului oltean, Gogoaşă, era tot ce am spus eu era aşa... dar exact invers.

Datorită lui, el şi-a asumat responsabilitatea ca suporterii să nu mai scandeze Kosovo e Serbia. Eu tot ce am spus, am spus doar tâmpenii. Eu am fost informat de cei care au asigurat paza că el a rezolvat totul.

Mi-au zis că m-am luat degeaba de el, că el i-a ajutat. Banner-ul era făcut de alţii, el este acolo, dar nu a făcut el banner-ul iar el le-a spus să se oprească. I-am cerut scuze, i-am prezentat public scuze. I-am zis eşti cunoscut, câteodată notorietatea are un preţ, am greşit şi îmi cer scuze!”, a mărturisit MM Stoica la Orangesport.

România, neînvinsă în Grupa I

România este neînvinsă în această campanie, cu trei victorii şi trei egaluri, având 12 puncte, după Elveţia, 14 puncte, dar înaintea celorlalte echipe, Israel, 11 puncte, Belarus, 4 puncte, Kosovo, 4 puncte, Andorra, 2 puncte.

Luna viitoare, România va juca în deplasare cu Belarus (12 octombrie) şi acasă cu Andorra (15 octombrie).