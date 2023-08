Un fost rapidist a dat verdictul: FCSB, favorită la titlu! Pe ce poziție crede că va încheia Rapidul

Dan Alexa este de părere că trupa lui Charalambous are prima șansă la titlul în acest sezon, fiind urmată de CFR Cluj. „Chirurgul” nu o vede pe Rapid încheind sezonul actual mai sus de locul trei.

„Analizând la prima vedere, Steaua (n.r. - FCSB) are lotul cel mai talentat. Are jucători foarte buni. Cred că are cel mai talentat lot, sunt în asentimentul lui Bergodi.

FCSB e favorită la titlu, crede Alexa

Apoi, CFR-ul a transferat foarte bine, i-am văzut și în pregătire la Brașov. CFR-ul până se vor închega puțin... se vor bate la titlu, dacă nu îi consider chiar favoriți.

Imediat văd Rapidul lui Bergodi, poate sunt subiectiv, și echipa lui Rotaru, a lui Reghe.

Dar nu îi văd pe ce de la Rapid să aibă lotul celor două”, a spus Dan Alexa, la Digisport.

Dan Alexa este liber de contract în momentul de față. Ultima dată a antrenat-o pe FC Brașov, pe a cărei bancă a strâns 27 de meciuri.

„Chirurgul” le-a mai pregătit pe ACS Poli, Rapid, ASA Târgu Mureș, Concordia Chiajna, Dunărea Călărași, Astra Giurgiu, Rapid, SSU Poli și CSM Reșița.