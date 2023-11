Un fost jucător al lui FCU, reacție virulentă la adresa lui Mihai Rotaru: „Nu permit să se arunce cu noroi!”

Reacția lui Dorel Stoica vine în contextul în care Mihai Rotaru ar fi susținut că Adrian Porumboiu a cumpărat meciul din Bănie dintre FC Universitatea Craiova și FC Vaslui, 0-1, în 2009.

„Mă deranjează foarte tare aceaste acuze, iar cineva trebuie să ia măsuri de urgență legale, după ce Mihai Rotaru a putut să spună așa ceva. Să arate toate probele pe care le are, dar vă spun eu că nu are nimic, pentru că nu a existat nimic din ceea ce spune acest om. Adrian Mititelu și-a dat viața pentru Universitatea Craiova și chiar nu permit să se arunce cu noroi îl el și în generația mea.

Mihai Rotaru, „taxat” dur de Dorel Stoica

Am muncit foarte mult ca să ajungem aproape de cupele europene. Și acum visez ratările noastre din meciul cu Gloria Buzău, dar și cum am pierdut acel joc acasă. Am trimis prea încet o minge cu capul către Pepe, iar Mansour a fost mai rapid și a dat gol. Trebuia să câștigăm meciul ăla și nu mai ajungeam în ultima etapă cu calificarea pe masă. Nu am dormit bine foarte multe nopți în perioada aia. Toți am suferit enorm. Era munca noastră. Și acum visez ratările lui Florin Costea din acel meci cu Buzău, dar din partida cu Vaslui. Florin era înnebunit să marcheze și să ne ajute să ne calificăm în cupele europene, iar acum iese Mihai Rotau și spune asemnea aberații? Cum să cumpere Porumboiu meciul, iar nea Adi să i-l vândă? Nu se poate așa ceva! Și știți de ce mă deranjează și mai mult? Că e vorba de echipa mea de suflet, iar eu și acum dorm la cap cu stema lui FCU și le urmăresc toate meciurile pe care ei le joacă. Voi rămâne pe viață suporterul acestei echipe.

Nu se poate arunca așa cu noroi în generația mea și în Adrian Mititelu. Acest om mai că și-a dat familia la o parte pentru fotbal românesc și pentru fotbalul craiovean. Și-a adus banii lui de acasă, nu ca alții de prin sponsorizări sau nu mai știu de pe unde primiți. Lui Adrian Mititelu nu îi dă nimeni bani. Și să vă mai spun ceva: Adrian Mititelu nu ia cu el pe cealaltă lume baza pe care a făcut-o în Craiova. Acea bază va rămâne craiovenilor și celor care vor să facă fotbal. Câți oameni de prin România mai investesc în astfel de baze? Vă repet: mă deranjează foarte tare acuzele lui Mihai Rotaru. Noi am pornit de foarte tineri cu acea generație și am fost la un pas de cupele europene. Voi credeți că nu ne-a durut că nu am putut să facem fericiți peste 40.000 de spectatori prezenți la meciul ăla cu Vaslui? Sper să se înceteze cu astfel de acuze și insinuări la adresa generației mele”, a spus Dorel Stoica, potrivit ediție.ro.

Dorel Stoica a început fotbalul la FC Caracal și a făcut pasul spre Craiova în 2005. Ulterior a mai evoluat pentru Al-Ettifaq, Steaua (acum FCSB), Dinamo, Al-Shorta, Turnu Severin, ca în 2013 să revină la Craiova, club de la care s-a și retras în 1014.