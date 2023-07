”FC Voluntari anunta colaborarea cu Petros Goulas, antrenor de marketing sportiv, din Cipru !

Petros este un profesionist in industria marketingului sportiv si are o experienta in domeniu de peste 9 ani !

In fotbal el a lucrat si a cooperat cu mai multe cluburi de fotbal din Cipru . Responsabilitatea lui este sa duca echipa la un alt nivel din punct de vedere al marketingului si bineinteles de a crea un produs mai bun, din acest punct de vedere, pentru fanii nostrii si pentru comunitatea locala ! Mai mult decat atat, el este omul care o sa fie responsabil de contributia clubului in comunitatea locala !

Echipa FC VOLUNTARI ii spune bun venit lui PETROS GOULAS • Marketing Coach si ii ureaza cat mai multe realizari la clubul nostru !”, a anunțat FC Voluntari pe pagina oficială de Facebook a clubului, într-un mesaj lipsit de diacritice și cu clasicele deja greșeli (”fanii nostrii”).

FC Voluntari, puzderie de antrenori: Marin Dună oficial, Ilie Poenaru de facto

Pe plan fotbalistic, echipa din Ilfov, locul 8 în Superligă după primele două etape, este pregătită - oficial - de principalul cu licență Marin Dună și de secundul Ilie Poenaru.

Poenaru este însă antrenorul de facto al lui FC Voluntari.

Foto: FC Voluntari