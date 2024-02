Un discurs realist! Ștefan Târnovanu punctează și ce nu a funcționat la FCSB în încleștarea cu Sepsi

Golul a fost marcat de Băluţă ’16.

Ștefan Târnovanu a avut și intervenții salvatoare, dar a comis și erori la ieșirile pe centrări. La final, portarul de la FCSB a avut un discurs realist și a evidențiat și jocul mai slab în anumite fragmente. FCSB fost dominată de Sepsi după ce gruparea covăsneană a primit gol în minutul 16.

„Foarte mulţi suntem răciţi, am jucat aşa bolnavi, ce să facem!? Am câştigat, am tras de noi... Defensiv am stat destul de bine. Am prins o echipă cu un presing extraordinar. În a doua repriză am avut două posibilităţi de a închide meciul, dar am ratat. Am făcut un joc slab în repriza a doua.

Dar dacă vom juca cum am făcut-o în primele trei meciuri, sunt sigur că vom câştiga meciurile. Dacă noi ne facem treaba, vom fi campioni, e foarte simplu, nu ne interesează ce face Rapid. Sunt foarte importante aceste victorii. Şi celelalte echipe fac jocuri slabe şi câştigă meciuri, aşa e fotbalul.

Mă gândesc şi la EURO, dar mai întâi să câştigăm campionatul”, a declarat Ştefan Târnovanu, potrivit Orange Sport.

FCSB - Sepsi OSK 1-0 Alexandru Băluță a deschis scorul în minutul 16 al meciului, după ce l-a întins serios pe Ronald Niczuly, portarul celor de la Sepsi OSK, cu un șut elegant la colțul lung, din interiorul careului. În urma victoriei, FCSB rămâne în vârful clasamentului cu 54 de puncte. 16 victorii, șase rezultate de egalitate și trei înfrângeri și-au notat vicecampionii până în clipa de față, după 25 de etape. ARTICOL RECOMANDAT Elias Charalambous, discurs fără perdea după FCSB - Sepsi 1-0. Mai întâi Luis Phelipe, apoi Miculescu și chiar Nana Antwi De cealaltă parte, Sepsi OSK a irosit șansa de a trece pe loc de play-off și a rămas pe locul șapte cu 33 de puncte. Trupa lui Bernd Storck a dobândit nouă victorii, șase remize și 10 eșecuri până acum. FCSB - Sepsi 1-0 FCSB: Târnovanu – Pantea, Ngezana, Dawa, Radunovic – Olaru, Lixandru, Alhassan – Al. Băluţă (Creţu ’90), Miculescu (Ov. Popescu ’64), Fl. Coman (Phelipe ’46). Antrenor: Elias Charalambous Sepsi: R. Niczuly – Oroian (Renta ;88), Kecskes (Bălaşa ’88), D. Ciobotariu, Dumitrescu (Varga ’61) – N. Păun – Kallaku (I. Gheorghe ’88), C. Matei, Aganovic (Rondon ’72), Fl. Ştefan – Safranko. Antrenor: Bernd Storck Cartonaş galben: / Oroian ‘81 Arbitri: Adrian Cojocaru - Valentin Avram, Alexandru Filip - Cătălin Buşi Camera VAR: Bodgan Dumitrache, Iuliana Demetrescu Observatori: Augustus Constantin, Constantin Stătescu. FCSB este lider în clasament, cu 54 de puncte, cu nouă mai multe decât a doua clasată, Rapid. Sepsi este pe 7, cu 33 de puncte.