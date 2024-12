Astfel, ialomițenii au pus capăt seriei de trei înfrângeri consecutive și au ajuns la 21 de puncte, la egalitate cu UTA Arad, pe locul 13 în campionatul nostru.



Chiar dacă a reușit să se distanțeze, momentan, de zona retrogradabilă din campionat, Adrian Mihalcea, antrenorul Unirii Slobozia, a surprins la flash-interviu.



Nu s-a arătat mulțumit de evoluția echipei sale și a recunoscut că echipa sa are ”prea multe puncte” pentru jocul pe care îl prestează.



Adrian Mihalcea: ”Să nu mai fim fricoși”



”Cred că este o victorie meritată. Am avut și momente când am suferit. Am reușit și să revenim, am crezut că vom avea aceeși problemă ca în meciurile trecute. Am luat gol foarte repede după pauză și în alte meciuri cădeam. Astăzi am reacționat foarte bine.



Suntem bucuroși. Credeți-mă că la cum suntem noi și la ce prestăm, avem prea multe puncte. Nu avem nici lot, nici condițiile cele mai bune. Ne mai ies unele meciuri. Nu știu. Aș vrea să fiu mai rezervat. Mai sunt două meciuri și aștept iarna. Nu știu dacă așa putem să o ducem până la capăt.



Vreau să nu mai fim fricoși. În unele momente pe lângă faptul că arătăm că nu avem experiență, parcă avem teama asta de a pasa, de a construi. Când suntem conduși, reacționăm imediat. După ce dăm gol, ne retragem.



Aici a fost tot discursul meu săptămâna asta. A fost o săptămână dură pentru ei. Nu accept în ruptul capului să pierd dintr-o greșeală colectivă în prelungiri. Trebuie să fie mai responsabili și să înțeleagă că nu trebuie să fie relaxați. Avem un comportament haotic în mare parte”, a transmis Mihalcea, la flash-interviu.



În următoarea etapă, Unirea Slobozia va evolua la Clinceni împotriva celor de la CFR Cluj, în timp ce UTA Arad se va deplasa la Galați pentru meciul cu Oțelul.