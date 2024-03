Ultrașii Petrolului s-au dus acasă la Șumudică. Antrenorul le-a dat răspunsul: "Am aflat în ultima clipă!"

Petrolul a rămas fără antrenor la finalul sezonului regulat, când Florin Pîrvu a fost demis. La primul meci din play-out, ploieștenii au fost conduși de interimarul Florin Stîngă (45 de ani), care a debutat cu victorie, 1-0 contra lui FC U Craiova.

Marius Șumudică: "M-aș fi dus la Petrolul acum, dar am aflat în ultima clipă că nu au licența UEFA"

Formația ploieșteană nu ar fi vrut să meargă pe mâna unui interimar până la finalul sezonului și ar fi demarat negocierile cu mai mulți antrenori, inclusiv cu Marius Șumudică.

Deși spune că ar fi fost tentat să meargă la Petrolul, având în vedere relația pe care o are cu conducătorul Marian Copilu și insistențele unor lideri de galerie, Șumudică transmite că a refuzat propunerea în momentul în care a aflat că Petrolul nu va lua licența UEFA, care i-ar fi permis să joace un baraj pentru Conference League în cazul unei clasări bune în play-out.

"Și azi dimineață m-au sunat cei de la Petrolul, nu stau să mă ascund. Mi-e un pic de jenă de Marian Copilu, am colaborat bine la CFR, dar nu sunt pregătit și nu pot să mă duc să antrenez o echipă o lună și jumătate, fără să știu ce se va întâmpla acolo.

Cu tot respectul, Petrolul e un brand. Au venit suporterii la mine acasă. Au venit doi suporteri la mine, liderii. M-au sunat suporterii, au început să-mi scandeze numele. Lucruri frumoase, care te mișcă, dar în momentul ăsta simt că nu sunt pregătit să preiau nicio echipă până la vară.

Dacă ar fi fost o echipă de play-off, cu șanse reale de a se lupta la un trofeu... uite, și la Petrolul vă spun ceva. Eu mă duceam la Petrolul acum, dar am aflat în ultima clipă că ei nu au licența pentru cupele europene. Eu voiam să joc barajul ăla. Am înțeleg că doar U Cluj și Craiova lui Mititelu au licența și pot juca în barajul ăla. Eu m-aș fi dus cu mare plăcere să prind locul 7-8 și să am șansa de a juca în baraj.

Se duce Șumudică la Petrolul, ia Petrolul de pe locul 10. Ce să facă mai mult de atât? Pot să fac mai rău, nu sunt Guardiola. Mă duc pentru o lună și jumătate să ce?", a spus Marius Șumudică, la emisiunea "Prietenii lui Ovidiu".