Ultimele detalii despre situația lui Cosmin Matei! Fotbalistul lui Sepsi a fost prins dopat 

Fotbalistul covăsnenilor a fost testat pozitiv cu 5-metilhexan-2-amină, o substanță interzisă de agențiile anti-doping.

Cosmin Matei a revenit la antrenamente

Laszlo Dioszegi a anunțat care este situația actuală a lui Cosmin Matei. Patronul celor de la Sepsi Sfântu Gheorghe a dezvăluit că fotbalistul a reluat pregătirea și va reveni la antrenamentele de grup peste o săptămână și jumătate.

De altfel, Dioszegi susține că gruparea din Sfântu Gheorghe așteaptă verdictul unui laborator din Austria, iar dacă se va dovedi că Matei nu s-a dopat intenționat, acesta ar putea reveni în Superligă peste două săptămâni.

”Toată lumea e ok, inclusiv Matei a început pregătirea. Aleargă, dar îi mai trebuie o săptămână și jumătate până revine în sânul echipei, deci toată lumea e ok în afară de el. Am auzit că este puțin răcit Rondon, dar restul sunt ok.

Avocatul lui a trimis în Austria o probă și așteptăm rezultatul. Se poate vorbi că este contaminată, nu știu ce a luat, Nurofen, nu știu sigur. Dacă se dovedește, atunci nu este vinovat absolut deloc.

Ar putea reveni în două săptămâni, dar problema mare este ce spun cei de la ANAD”, a spus Laszlo Dioszegi la Fanatik.

Cosmin Matei a jucat în 33 de meciuri ale lui Sepsi din acest sezon. A marcat 7 goluri și a oferit 6 pase decisive.

Ce suspendare riscă Cosmin Matei, după ce a fost prins dopat

Cosmin Matei a fost testat pozitiv la o substanță numită 5-metilhexan-2-amină, care ar fi un stimulent pentru viteză, energie și tonus muscular

GSP scrie că suspendarea lui Cosmin Matei ar putea începe de la doi ani. În cazul în care substanța a fost administrată intenționat, atunci fotbalistul va putea fi suspendat până la patru ani.

Cosmin Matei, cotat la 500.000 de euro de site-urile de specialitate, se află la Sepsi OSK din iulie 2022 și mai are contract valabil cu clubul din Sfântu Gheorghe până la finele sezonului 2024/25.