ULTIMA ORA! Veste excelenta pentru Vintila: s-a recuperat miraculos! Va reveni pe teren la meciul cu Chindia

Inca un titular revine la FCSB!

Bogdan Vintila a primit o veste buna inainte de meciul cu Chindia Targoviste, care va avea loc saptamana viitoare.

Lucian Filip va putea juca in acel meci. Acesta revine dupa ce s-a accidentat grav in luna august, in preliminariile Europa League, la meciul cu Mlada de la Giurgiu.

GSP scrie ca jucatorul s-a recuperat mai repede decat se astepta toata lumea si va putea juca cu Chindia.

La momentul accidentarii, Gigi Becali l-a acuzat pe Filip ca se da lovit pentru a prinde un transfer.

"Filip s-a dat accidentat la misto. Clar, pai nu vedem? El vrea sa plece, ca are oferta. Rusii au zis ca pana pe data de 15 sa ii trimitem cartea verde. I-o fi zis impresarul sa se dea accidentat. Vezi, un om caruia i-am dat salariul un an jumate s-a dat accidentat. 100% s-a dat accidentat. Nu o sa il pedepsesc, pentru ca rezultatul nu a avut de suferit. Mie 0-0 imi convine. Dar daca luam gol, il blocam, nu mai pleca nicaieri", a spus Gigi Becali dupa meciul cu Mlada, la PRO X.