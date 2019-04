Rednic l-a dat de gol pe Hagi dupa ce a aflat cu cine negociaza pentru Ianis! "Va spun eu sigur ca a primit oferta de acolo"

Mircea Rednic a aflat cu cine negociaza Gica Hagi transferul fiului sau.

Gica Hagi negociaza transferul lui Ianis. Acesta nu mai este un secret. Totusi, "Regele" nu vrea sa dea nici macar un indiciu legat de clubul cu care discuta. Mircea Rednic l-a dat, insa, de gol!

Mircea Rednic a aflat ca Hagi a primit oferte din Belgia pentru Ianis Hagi si negociaza cu cel putin o formatie din aceasta tara. Antrenorul lui Dinamo a afirmat ca sansele ca Ianis Hagi sa fie vandut la FCSB sunt nule.

"Ianis, va spun sigur, sigur, are oferte din Belgia! Nu stiu daca si din alte tari, dar stiu ca din Belgia are sigur. Am prieteni si impresari care il urmaresc si m-au intrebat despre el. Are oferte, nu cred ca se va duce la FCSB. Nici Hagi nu se duce la FCSB, ci va pleca in strainatate. Acolo a fost si nu a fost respectat. Gica nu se va mai duce la FCSB", a spus Mircea Rednic.

Oficial Viitorul: "Are oferte din Anglia si Italia"



Cristian Bivolaru, directorul general al FC Viitorul, a vorbit la PRO X ieri. Acesta a afirmat ca Ianis Hagi are oferte din Premier League si Serie A. El a recunoscut, insa, ca si Standard Liege si Anderlecht sunt posibile destinatii.

"Sunt convins ca Ianis va avea oferte. Am spus mai demult ca stilul lui s-ar potrivi in fotbalul spaniol, un fotbal care permite jucatorilor creativi sa fie pusi in valoare. Cred si belgienii, Standard si Anderlecht, sunt interesati. Din cate stiu, si din Anglia si din Italia e interes.

Referitor la declaratiile lui Gigi Becali, sunt convins ca Ianis nu poate lua in calcul o astfel de schema, un astfel de scenariu", a spus Cristian Bivolaru la PRO X.

Presa turca: "Hagi se va intalni cu Fatih Terim"



Pe de alta parte, publicatia turca Aksam sustine ca Gica Hagi ar putea negocia si cu Galatasaray transferul lui Ianis. Jurnalistii de la Istanbul scriu ca Fatih Terim ar putea fi negociatorul din partea Galatei.