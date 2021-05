Uhrin anunta ce face din sezonul viitor dupa seria fantastica din ultimele meciuri

Dusan Uhrin e multumit de evolutiile tot mai consistente ale jucatorilor sai si explica in ce a constat schimbarea pe care a facut-o la Dinamo.

Cehul spune ca a stabilizat primul 11 si a gasit un sistem in care actualul lot pe care-l are la dispozitie sa dea cel mai bun randament.

"A fost greu, stim ce fel de echipa este Hermannstadt. Am incercat sa acoperim mijlocul. Hermannstadt a avut o ocazie sau doua, am avut si noi una sau doua. Nu s-a terminat. Vreau sa scapam si de baraj. Daca ai avantaj numeric, poti sa subestimezi adversarul si s-o patesti.

Avem un prim 11 stabil, plus sau minus un jucator, doi. Asta ne-a ajutat. Am avut si ceva timp, am putut sa antrenam ceva. Avem in continuare program foarte greu, dar ne-am stabilit un sistem. Vrem sa castigam si in Cupa. Nu vreau sa comentez schimbarea de antrenor de la Astra, nu stiu cum o sa fie", a spus Uhrin la Digisport.

Intrebat ce planuri de viitor are, Uhrin i-a linistit pe suporteri. Va continua si sezonul viitor in Stefan cel MAre. "Eu am contract cu Dinamo si pentru sezonul viitor", s-a limitat sa zica cehul.