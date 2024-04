Cele două echipe se vor întâlni pe ”Cluj-Arena” în etapa cu numărul patru din play-out-ul Superligii României. Ultima confruntare dintre ”U” Cluj și Petrolul Ploiești s-a petrecut în returul sezonului regular, moment în care cluburile au remizat, scor 0-0.

”U” Cluj - Petrolul Ploiești, LIVE TEXT de la ora 21:30 | Luptă încinsă în play-out

La ”centru” a fost delegat Ionuț Coza, care va fi ajutat de asistenții Marius Badea și Raul Constantin Ghiciulescu. În camera VAR se vor afla Sorin Costeie și Ferencz Tunyogi, în timp ce Ovidiu Robu este arbitrul de rezervă, iar Florin Hincu, observatorul partidei.

În clasament, ”U” Cluj ocupă locul nouă în play-out cu 26 de puncte. În primele trei etape, ”șepcile roșii” au înregistrat o victorie (3-0 vs. FC Botoșani) și două remize (0-0 vs. UTA Arad, 1-1 vs. FC Hermannstadt).

De cealaltă parte, Petrolul Ploiești se situează pe locul 11 cu 22 de puncte. ”Lupii galbeni” și-au trecut în cont până acum un câștig (1-0 vs. FCU Craiova), un egal (1-1 vs. Dinamo) și o înfrângere (0-4 vs. FC Voluntari).