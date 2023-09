Aripa în vârstă de 25 de ani are ruptură de ligamente încrucișate și va lipsi până la finalul anului, cel mai probabil urmând să intre la joc în partea a doua a stagiunii de SuperLiga României, de la începutul lui 2024. Însă, în ciuda coșmarului pe care îl trăiește acum, Sebastian Mailat are o ofertă pe masă, din partea echipei FC Botoșani, de prelungire.

Părțile mai sunt legate până la finalul sezonului în curs, iar Valeriu Iftime, patronul moldovenilor, a declarat pentru Sport.ro că îi va oferi prelungirea contractuală lui Sebastian Mailat. Vrea să și-l asigure până cel puțin în vara lui 2025, urmând să poarte discuții cu jucătorul în perioada următoare.

Sebastian Mailat, ofertă de prelungire din partea FC Botoșani

Iftime este convins că Mailat va reuși să revină la potențialul pe care l-a arătat înainte de accidentare.

”E operat, se recuperează la București. E clar că e greu să revină până în iarnă. Va fi Sebi Mailat pe care îl știm abia din anul următor. E greu să spun ceva acum, mai ales că are problema la menisc. Dacă stă patru-cinci luni, apoi recuperare, e complicat. Asta știm toți, dar fotbaliștii puternici revin. M-aș bucura enorm dacă va reveni, am nevoie mare de el.

Lucrăm la prelungirea contractuală, am discutat cu el. Am nevoie de încă un an în plus cel puțin, să îl punem pe picioare, să revină la un anumit nivel”, a spus Valeriu Iftime pentru Sport.ro.

Sebastian Mailat a făcut un sezon trecut foarte bun, în care a atras multe priviri. Pe lângă reușitele de la nivel statistic, timișoreanul a impresionat și prin jocul din teren în sine, fiind un pion de bază la FC Botoșani în stagiunea trecută de SuperLiga României.

Dacă înainte de finalul campionatului precedent declara că nu îl cedează pentru mai puțin de două milioane de euro pe Mailat, ulterior Valeriu Iftime a mai redus din pretenții și era dispus să accepte transferul lui Sebastian Mailat în schimbul unei sume la jumătate, pentru un milion de euro.

FC Botoșani a cerut un milion de euro în schimbul lui Sebastian Mailat

Valeriu Iftime confirma că a avut oferte din Franța, Lituania și Ungaria pentru jucătorul său, dar nimeni nu a pus pe masă, efectiv, suma de un milion de euro.

Doar cu formația din Lituania, Zalgiris Vilnius, a intrat în discuții avansate, iar propunerea a fost de 600.000 de euro. Iftime a trimis o hârtie prin care a cerut mai mult, un milion de euro, iar astfel discuțiile s-au sistat.

De-a lungul carierei sale, Sebastian Mailat a evoluat la echipe precum LPS Banatul, ACS Poli, CFR Cluj, Gaz Metan, Universitatea Cluj, FC Voluntari, iar, după cum aminteam, din ianuarie 2022 se află la FC Botoșani.

Mailat are în palmares trei titluri de campion și o Cupă a României, toate cu CFR Cluj, club la care a fost legitimat în perioada 2017 - 2021.

Sebastian Mailat, în cel mai bun moment al carierei înainte de accidentare

La clubul moldovean, Sebastian Mailat a bifat în total 56 de apariții, a reușit să marcheze 18 goluri și să paseze decisiv în nu mai puțin de cinci situații.

”Transferul la Riga era făcut în proporție de 80%. M-a lovit ghinionul, însă. La un antrenament în cantonament m-am accident singur, dintr-o prostie, iar medicii mi-au spus că am ruptură de ligamente încrucișate”, povestea Mailat, pentru ProTV și Sport.ro, la începutul lunii august.