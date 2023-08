Trei oferte din Liga 1 pentru Vali Gheorghe! Anunțul fostului jucător de la FCSB

Gigi Becali l-a criticat public pentru anumite pretastații după revenirea din împrumutul de la Umraniyespor. Acum, extrema este fără angajament și anunță că are patru oferte - trei din România și una din străinătate. Valentin Gheorghe a plecat de la FCSB în urmă cu câteva zile, după cel-a criticat public pentru anumite pretastații după revenirea din împrumutul de la Umraniyespor. Acum, extrema este fără angajament și anunță că are patru oferte - trei din România și una din străinătate.

Trei oferte din Liga 1 pentru Vali Gheorghe

Fostul jucător al vicecampioanei a exclus varianta UTA Arad, vehiculată în presă, însă a transmis că Petrolul și U Cluj i-au făcut oferte concrete. Fotbalistul în vârstă de 26 de ani spune că vrea să ia o decizie cât mai rapid.

"Nu am primit nicio ofertă de la UTA, sincer. Nu am primit absolut nicio ofertă. Într-adevăr, m-a sunat, dar nu am primit nicio ofertă. Nu a fost nicio ofertă, adică să vorbim pe sume, ce pot să îmi ofere, nu. Într-adevăr m-a sunat UTA acum o lună de zile, când aveam contract cu FCSB, dar după ce am reziliat, chiar nu m-a sunat!

Da, de la ele am concret (n.r - Petrolul și U Cluj), adică oamenii m-au sunat și mi-au oferit anumite sume și am vorbit cu ei, da. Nu, sincer acum nu m-am hotărât, mai am două oferte în afară de astea și chiar nu m-am hotărât. În două-trei zile vreau să semnez și chiar trebuie să iau o hotărâre, să mă gândesc bine. Mai am o ofertă din țară și una din afară", a spus Valentin Gheorghe,

În sezonul precedent, Gheorghe a evoluat în 26 de meciuri pentru echipa sa din Turcia, Umraniyespor, pentru care a marcat două goluri și a reușit o pasă decisivă.

Fotbalistul care poate evolua atât în bandă dreaptă, cât și în bandă stângă, a fost transferat de FCSB în 2021 de la Astra Giurgiu, pentru 250.000 de euro.