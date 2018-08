Urmarim si comentam LIVE meciul ASTRA - DUNAREA CALARASI pe www.sport.ro, in aplicatia Sport.ro si pe Facebook/Sport.ro.

ASTRA 1-1 DUNAREA CALARASI

FINAL DE MECI! Astra si Dunarea Calarasi fac egal in meciul din etapa a cincea a Ligii 1! Formatia lui Dan Alexa nu a reusit sa profite de dubla superioritate numerica pe care a avut-o in ultimele 20 de minute de joc, dupa eliminarile lui Alibec si Bahamboula in minutele 74 si 75.

Min 90. Portarul Astrei este si el la pamant, dupa o ciocnire cu un coechipier! Acesta se ridica si va termina meciul

Min 77. Ocazie mare pentru Dunarea Calarasi, insa balonul este deviat!

Min 75. Lovitura pentru Astra! Bahamboula primeste si el rosu direct dupa un fault urat! Astra termina meciul in 9!

Min 74. Alibec primeste al doilea galben si este eliminat!

Min 52. Lovitura libera executata de Alibec! Acesta trimite balonul putin peste poarta!

Min 46. A inceput a doua repriza! Schimbare la Astra, iese Moise si intra Bahamboula!

PAUZA

Min 45. Preluare cu capul a lui Llullaku, insa balonul nu prinde cadrul portii nici de aceasta data

Min 40. Ocazie mare pentru Astra prin Llullaku! Acesta se incurca in fata portii si trimite balonul in spate

Min 22. GOOOL DUNAREA CALARASI! Pana restabileste egalitatea! Giurgiuvenii se bucura doar cinci minute de superioritate pe tabela de marcaj!

Min 17. GOOOL ASTRA! Nelut Rosu deschide scorul din penalty-ul obtinut de Llullaku!

Min 1. A inceput partida de la Giurgiu dintre Astra si Dunarea Calarasi!

ECHIPELE DE START

Astra: Lazar - Belu, Bejan, Crisan, Radunovic - Mrzljak - Begue, Rosu, Moise, Llullaku - Alibec.

Calarasi: Straton - Gligorov, Balaur, Dobrosavlevici, Ispas - Puscas, Simion, Pana - V. Munteanu, Ndiaye, Kanda

Astra disputa meciul cu Dunarea Calarasi la o zi dupa despartirea de Alexandru Stan. Acesta din urma a semnat cu FCSB si va juca alaturi de formatia bucuresteana in Europa League.

Echipa giurgiuveana se afla inaintea meciului de astazi pe locul al saselea in campionat, cu sase puncte, in timp ce Dunarea Calarasi este clasata pe locul noua, cu cinci puncte.

Dupa ce si-a pierdut capitanul, Astra trebuie sa gaseasca o noua formula de joc, astfel ca vor exista modificari in echipa de start.