”Trebuia să am puțin noroc, am trecut prin multe”. Alex Ioniță, primul gol în Liga 1 după mai bine de un an și jumătate

Giuleștenii au jucat în zece oameni, după ce Albu a fost eliminat în prima repriză. Ioniță marcase ultima dată în Liga 1 pe 17 iulie 2020, într-un meci dintre Gaz Metan și Astra, câștigat de giurgiuveni cu 4-0.

„Având în vedere ce s-a întâmplat etapa trecută, a fost cel mai bun răspuns pe care trebuia să-l dau. Miste a spus că are încredere în mine, că a vrut să joace cu doi atacanți pentru a forța victoria.

Trebuia să am și eu puțin noroc, am trecut prin multe. Mă bucur că am fost în mare parte din timp pozitiv și vreau să revin la forma care m-a dus la echipa națională. A trecut mul timp de când nu am mai marcat.

Bine că am putut să egalăm, am mai pus un punct. Sperăm să vină și victoria, avem nevoie de puncte pentru a fi în playoff. Am încredere că dacă luăm minimum 9 puncte în următoarele 5 meciuri putem intra în playoff”, a declarat Alexandru Ionita la finalul meciului.

Rapid rămâne pe locul șapte în Liga 1, cu 36 de puncte, la egalitate cu Farul Constanța, care are două meciuri mai puțin și ocupă locul șase. Dacă ar fi câștigat, giuleștenii ar fi urcat, provizoriu, pe loc de play-off.

În următoarea rundă, echipa lui Mihai Iosif va juca în deplasare, cu CFR Cluj.