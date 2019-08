In minutul 49, iesenii au cerut eliminare la Iulian Cristea pentru o intrare dura asupra lui Francisc Cristea.

Chiar daca era aproape, centralul Barsan a considerat ca un galben este suficient. Reluarile arata ca intrarea stelistului il putea pune in mare pericol pe pustiul de la Iasi. Cristea n-a prins insa tibia in plin, ci l-a evitat in ultima clipa pe Francisc.

