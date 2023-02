Transferul de titlu al Universității Craiova e criticat: „Nu joacă nimic! Nu are presiunea concurenței!”

Universitatea Craiova a fost învinsă de Farul Constanța, în runda 24 din campionat. Adrian Mazilu (17 ani), în minutul 6, și Ionuț Larie (36 ani), în minutul 34, din penalty, i-au adus lui Gică Hagi (57 ani) victoria care l-a readus pe primul loc în Superligă.

Robert Niță nu este impresionat de Alexandru Ișfan

Eugen Neagoe (55 ani) a mizat din nou pe Alexandru Ișfan (23 ani) încă din primul minut. Însă, jucătorul pe care gruparea din Bănie a plătit 650.000 de euro, chiar în această iarnă, nu s-a ridicat, deocamdată, la nivelul așteptărilor, după cum a observat și Robert Niță (45 ani).

„Nu vorbim de calități, vorbim de ultimele lui 10 meciuri. Ultimele 7-8 meciuri la Pitești a jucat doar pentru că se gândeau că îl vor vinde. Și l-au vândut! Hai să ne uităm pe cifre. E o perspectivă, de-aia s-au plătit niște bani. El d-aia și joacă. Miculescu are ghinionul că joacă Cordea. Și joacă foarte bine. La Ișfan nu joacă nimeni. Ișfan nu are presiunea concurenței”, a declarat Robert Niță pentru Fanatik.

De asemenea, fostul atacant al Rapidului semnălează că Universitatea Craiova nu a emis nicio pretență contra Farului. Iar cel învinuit nu este Eugen Neagoe.

„O echipă care nu își găsește ritmul și constanța indiferent de cine este antrenată. Craiova aseară, cel puțin în prima repriză, pare ca o echipă care s-a strâns undeva din curtea școlii. ‘Hai mă să mergem la Constanța să jucăm cu Farul’.

Nimic, la un moment dat se chinuiau săracii, și prima repriză au avut și vântul în favoarea lor, să ajungă cu mingea pe la 30 de metri. Tot încercau să aibă mingea să aibă o construcție posesivă. Nimic”, a mai spus Robert Niță.

Alexandru Ișfan vrea titlul cu Universitatea Craiova

La începutul anului, atacantul a mărturisit că este încântat că a sosit în Bănie și că speră că la finalul sezonului să sărbătorească titlul de campion alături de colegii săi. De asemenea, Alexandru Ișfan a precizat că un factor important al acestui transfer a fost că îi știa pe majoritatea jucătorilor de la Universitatea Craiova.

„Sunt foarte bucuros că am venit la Universitatea Craiova. Referitor la cum mă simt ştiind că am fost dorit, au fost discuţii de mai mult de doi ani de zile şi acum mă bucur că într-un final s-au concretizat şi am semnat şi sunt foarte fericit. Ce m-a făcut să aleg Craiova? Sunt prieteni pe care îi am aici la echipă, suporterii minunaţi, stadionul şi multe chestii, nu le pot spune pe toate, dar sunt foarte fericit. Vreau să îmi ajut echipa cât mai mult, să marchez, iar la final, în vară, să ne bucurăm cu toţii şi să fim campioni.

Mă ştiam cu băieţii de la under 21, cu Markovic, Vladi Screciu, Cîmpanu, Baiaram, plus că Florescu e de la mine din oraş, ne ştim de mici, cu Nistor mă ştiu… O dată cu pasul făcut la Universitatea Craiova, e un obiectiv al meu să fac pasul şi la naţionala mare a României. Abia aştept să fiu pe 'Ion Oblemenco', să cântăm la finalul meciurilor alături de fani”, a declarat Alexandru Ișfan pentru conturile de social media ale oltenilor.

