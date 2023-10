Siyabonga Ngezana semnează! Anunțul făcut de Gigi Becali

După accidentarea lui Vlad Chiricheș, de la finalul lunii august, Ngezana a devenit titular la FCSB, făcând cuplu în centrul defensivei cu Joyskim Dawa. Sud-africanul a strâns șapte meciuri, a marcat un gol și a oferit o pasă decisivă.

Siyabonga Ngezana, contract cu FCSB pe încă patru ani

La mai puțin de două luni după debutul lui Ngezana la FCSB, Gigi Becali a luat decizia de a-i prelungi înțelegerea sud-africanului. Fundașul va semna un contract pe patru ani, anunță omul de afaceri.

"Ngezana? I-am zis lui Mihai (n.r - Stoica) să-l studieze și să-mi spună da sau nu. L-a văzut și mi-a spus da. El a spus despre Ngezana că e foarte bun. I-am zis: 'Înseamnă că ăsta o să fie Maradona dacă tu l-ai lăudat pentru că tu nu lauzi pe niciunul'.

Ngezana are un contract un an plus încă patru ani. Acum i se va face contractul pe încă patru ani. Am dat pe el 500.000 sau 600.000 și am făcut contract pe un an și încă patru ani", a spus Gigi Becali, la Digisport.

750.000 de euro este cota de piață a lui Ngezana, conform Transfermarkt

După Ngezana, Becali vrea și un atacant din Africa de Sud

Florin Vulturar e impresarul care l-a găsit pe Siyabonga Ngezana în Africa de Sud, fundaș central care a beneficiat de accidentarea lui Vlad Chiricheș și i-a luat locul în primul „11” de la FCSB.

Gigi Becali, patronul FCSB, a dezvăluit că i-a cerut lui Florin Vulturar să-i găsească și un atacant în Africa de Sud

„Eu i-am dat temă lui Florin Vulturar să găsească atacant. Mi-a spus de ăla, acum de altul. Îl luăm doar împrumut, oricum. El mi-a zis că 'am găsit altul'. Bine, dacă ai găsit altul!”, a spus Gigi Becali la televiziunea DigiSport.

De asemenea, latifundiarul din Pipera a precizat că orice jucător vine la echipa roș-albastră nu va beneficia de un contract mai mare de un an la început: „Eu nu mai iau jucători pe cinci ani. Un an și după vedem dacă mai merg doi ani”.