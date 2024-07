Transfer oficializat pentru 3 milioane de euro! Ce se întâmplă cu Albion Rrahmani

Clubul la care este legitimat Ianis Hagi și-a arătat interesul pentru atacantul Rapidului, pentru Albion Rrahmani. Recent, Rangers a anunțat că a fost adus un vârf din Maroc, de la FAR Rabat, pe Hamza Igamane (21 de ani), pentru care a plătit 3 milioane de euro!

El a marcat șapte goluri și a oferit șase pase decisive în sezonul trecut, în 22 de meciuri, iar Rangers a decis să plătească suma amintită și să facă acest transfer, chiar dacă pe listă îl are, se pare, în continuare, pe Albion Rrahmani. Presa din Scoția anunță că achiziția lui Igamane nu schimbă cu nimic situația în cazul atacantului din prima ligă din România.

Referitor la vârful din Superliga României, Albion Rrahmani a fost transferat în vara anului trecut la Rapid și a reușit să impresioneze într-un timp foarte scurt în Giulești. În acestei situații, cu acest transfer făcut de Rangers, atacantul kosovar al giuleștenilor ar putea să se îndrepte și el către Rangers în continuare, clubul scoțian fiind interesat de semnătura sa.

Rrahmani a impresionat cu performanțele sale în sezonul petrecut în Giulești, unde a marcat 17 goluri și a oferit cinci pase decisive în 26 de meciuri.

Transferul recent al lui Timotej Jambor la Rapid, un atacant cu selecții în naționala U21 a Slovaciei, sugerează că Rapid ar putea fi mai dispusă să îl lase pe Rrahmani să plece, mai ales dacă Rangers face o ofertă convingătoare.

Britanicii de la ibroxnews.com au precizat cât de important e ca Rangers să se miște rapid și să prezinte o ofertă tentantă, deoarece versatilitatea și instinctul de marcator al lui Rrahmani ar aduce un plus semnificativ compartimentului ofensiv al echipei de pe "Ibrox Park".

În primă fază, Rapid a cerut 8 milioane de euro pentru a-l lăsa pe Rrahmani să plece, dar se pare că pretențiile financiare ale clubului bucureștean s-au diminuat în ultimele săptămâni.

