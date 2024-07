Salvată de la retrogradare în ultimul moment sezonul trecut, Poli Iaşi, antrenată de tehnicianul portughez Tony, este în căutare de jucători care să crească nivelul lotului și în stagiunea următoare de Superliga României să nu mai aibă astfel de emoții, că poate pica în Liga 2.

Recent, moldovenii s-au înțeles cu Robert Miskovic, un mijlocaș central neamț, înalt de 1,90 m, în vârstă de 24 de ani. Are și cetățenie croată, iar ultima dată a jucat în Cehia, la Banik Ostrava. Sezonul trecut a bifat doar cinci meciuri și a oferit o pasă decisivă.

În carieră, noua achiziție a Politehnicii Iași, după cum anunță Gsp, a mai jucat pentru NK Osijek, Dinamo Zagreb, NK Istra (toate din Croația) sau Sloboda Tuzla (Bosnia).

Până în acest moment, Poli Iași i-a mai achiziționat pe Tailson (25 ani, extremă, ex FC Santos), David Atanaskoski (27 ani, fundașul stânga, ex Partizani Tirana), Jesus Fernandez (36 ani, portar, ex FC Voluntari), Guilherme Araujo Soares (23 de ani, fundaș, ex Oliveirense), Claudio Moreira Da Silva (24 de ani, fundaș ex Feirense), Goncalo Filipe Carmo Teixeira (25 ani, atacant, Lank), Valentin Gheorghe (27 ani, extremă, ex U Cluj) și Matei Tănasă (18 ani, atacant, FCSB).

Poli Iași a organizat în Copou ultimul amical înaintea începerii Superligii și prezentarea oficială a lotului de jucători și a staff-ului tehnic pentru noul sezon Amicalul de pe Stadionul ”Emil Alexandrescu” a fost însă un dezastru: 0-3 cu Zimbru Chișinău!

La meci a fost prezent și Mircea Lucescu, care a primit pe teren ”titlul de Ambasador al Fotbalului Ieșean”, a anunțat clubul Poli.

”Am fost la vestiar și i-am tras de urechi pe băieți. În prima repriză am controlat jocul, am avut ocazii. A fost primul meci acasă, cu suporterii, băieții erau nerăbdători să facă lucrurile prea repede, ultima decizie nu a fost inspirată. În repriza a doua am făcut niște schimbări, am luat două goluri. Avem o primă fază de construcție interesantă și la mijloc.

Conducerea trebuie să facă un efort mare să aducă un vârf diferit, pentru că am jucat toată pregătirea fără atacant de careu. Avem doar jucători mobili în față, trebuie să ne adaptăm la asta. Nu mă îngrijorează neapărat scorul, eu sunt îngrijorat numai de atitudine. Asta le-am spus și la băieți în vestiar.

Azi nu mi-a plăcut. Bine că s-a întâmplat acum, avem timp să corectăm. Eu cu atitudinea asta sunt primul care pleacă. Nu-mi place! Eu pot să pierd, dar cu capul sus, asta a fost deviza mea de fiecare dată.

Eu sunt ca tatăl lor, când îmi place le spun, când nu-mi place îi cert. Eu nu sunt fraier și nu fac teatru. Am greșit, dar se întâmplă, mă deranjează însă când greșeala se repetă. Avem timp până la meci să ne revenim”, a spus antrenorul Tony.