Toni Petrea își avertizează jucătorii: „Trebuie să ne trezim dacă vrem să mai sperăm la locul 1!” Ce a spus despre o posibilă plecare

Roș-albaștrii vin după înfrângerea cu Farul din etapa trecută, 0-2, în urma căreia s-au distanțat la 11 puncte de liderul CFR Cluj. FCSB nu a mai câștigat de două meciuri, astfel că este presionată să ia cele trei puncte din duelul de la Argeș, care luptă pentru un loc în play-off.

Toni Petrea a vorbit la conferința de presă premergătoare partidei despre adversarul său, prefațând jocul dificil pe care se așteaptă ca echipa sa să îl aibă. Antrenorul a dezvăluit că a vorbit cu jucătorii săi, după meciul slab făcut cu Farul și speră să vadă o atitudine schimbată a lor în deplasarea de joi seară.

Toni Petrea: „Trebuie să ne trezim dacă vrem să mai sperăm la locul 1!”



Întrebat despre Claudiu Keșeru și Malcom Edjouma și prezențele lor în lot, după ce Gigi Becali i-a criticat dur, Petrea nu a vrut să ofere indicii în legătură cu situația fotbaliștilor, punctând că se va vedea mâine dacă fac sau nu parte din echipă.

„O deplasare complicată ne așteaptă mâine, un joc greu, probabil dată fiind și starea terenului de acolo. Noi trebuie să revenim, am avut un joc mai puțin bun în etapa trecută, am discutat cu echipa ce nu a mers, să sperăm că la jocul de mâine lucrurile vor sta altfel și vom reuși să câștigăm.

Din punctul meu de vedere, doar ultimul joc m-a nemulțumit ca evoluție și ca rezultat. Până acum, evoluțiile noastre au fost destul de bune, jocul, într-adevăr, după ultimele două etape am acumulat un punct dar trebuie să ne trezim dacă vrem să mai sperăm la locul 1.

Sper să fi remediat ceva, vedem mâine la joc, trebuie să schimbăm atitudinea și să considerăm că avem un meci foarte greu și să îl tratăm ca atare. Au apărut jucători accidentați, mâine nu ne vom putea baza pe toți jucătorii din cei care au lipsit etapa trecută, niciunul nu a reușit să revină la antrenamente momentan.

Nu pot să spun că un singur jucător e vinovat pentru o înfrângere, toată echipa e vinovată când se pierde un meci. Sunt în programul echipei, veți vedea mâine dacă sunt sau nu în lot.

S-au pierdut ceva puncte, șansele noastre s-au redus, vom vedea ce reușim să facem în aceste ultime etape din sezonul regulat, dacă reușim să recuperăm distanța. Jucătorii cred, normal, cât timp avem șanse matematice, toată lumea crede și trebuie să creadă până la capăt”, a declarat Toni Petrea la conferința de presă.

Răspunsul lui Toni Petrea când a fost întrebat despre o posibilă plecare de la FCSB



Antrenorul a fost întrebat și despre lista cu posibili înlocuitori ai săi care a apărut în presă recent și a dezvăluit că nu a discutat cu nimeni pe acest subiect. Totodată, Petrea a ținut să puncteze că înțelegerea îi expiră la finalul sezonului și s-a arătat deranjat că se pune problema plecării sale după o singură înfrângere suferită.

„Cât timp sunt aici mă gândesc la ce am de făcut, nu am discutat absolut nimic cu nimeni în privința viitorului meu la echipă, mă concentrez la ce am de făcut la echipă. Am contract până la finalul sezonului, rămâne de văzut dacă voi rămâne sau nu, nu știu de ce se discută după un singur meci pierdut despre așa ceva. Diferența era cam pe acolo când am venit eu, dar nu contează”, a spus antrenorul.