Toni Petrea, de partea lui Gigi Becali în comportamentul cu jucătorii: „Trebuie să accepte anumite critici!”

Din cauza egalului din etapa trecută, 1-1 cu CS Mioveni, FCSB s-a distanțat la 8 puncte de liderul CFR Cluj. Iar după partida contra argeșenilor, Gigi Becali și-a criticat iar public jucătorii, vizatul patronului fiind Andrei Burlacu (25 ani).

Doar că Toni Petrea nu condamnă atitudinea omului de afaceri și este de părere că elevii săi nu trebuie să fie scutiți de critici din partea lui Becali, sau a opiniei publice.

Toni Petrea: „Trebuie să îți asumi reversul medaliei”

„Eu încerc să le transmit ce avem noi de făcut aici, ce trebuie să facem în continuare. Sunt jucători profesioniști, plătiți. Trebuie să accepte anumite critici. Asta este meseria. Ești expus, ești în primplan, beneficiezi de anumite avantaje, dar trebuie să îți asumi și reversul medaliei”, a declarat Toni Petrea la conferința de presă premergătoare meciului cu Farul Constanța, de duminică, de la 21:00, LIVE TEXT pe www.sport.ro.

Antrenorul FCSB-ului este conștient că elevii săi trebuie să aibă un joc mai consistent decât în etapa trecută, contra Mioveniului, pentru a avea o șansă de a învinge Farul condus de Gică Hagi.

„Venim după un joc disputat în deplasare, în care am reușit doar un rezultat de egalitate, în compania unei echipe care are ca obiectiv salvarea de la retrogradare. Mâine, datele problemei se schimbă. Jucăm contra unui adversar bun, care are alte obiective, acela de a ajunge în playoff.

Asta înseamnă că trebuie să facem mult mai decât în jocul precedent pentru a câștiga. Este o echipă care pasează, căreia îi place jocul ofensiv, au o medie de goluri destul de bună și numărul de goluri marcate din atacuri poziționale este destul de mare, astea spune că au niște automatisme bine puse la punct, dezvoltate în timp”, a precizat Toni Petrea.