"Toată lumea țipă, unii se retrag". Gică Hagi a pornit ofensiva înaintea confruntării directe cu FCSB

Meciul din Bănie a stat sub semnul evoluţiei lui Denis Alibec, care a fost pe rând înger şi demon, de două ori. Atacantul a scos penalty în minutul 6, după ce a fost agăţat de Bogdan Mitrea în careu, dar tot el l-a ratat, şutul său fiind apărat de Laurenţiu Popescu (11).

Farul a deschis scorul în minutul 24, prin brazilianul Mateus Santos, din pasa excelentă a lui Alibec, după erori în lanţ ale apărării craiovene.

În finalul primei reprize, Denis Alibec a primit direct cartonaş roşu pentru lovirea cu cotul a lui Ştefan Vlădoiu, într-un fază aproape de mijlocul terenului.

Universitatea Craiova a dominat repriza secundă și a reuşit să înscrie golul egalării, pe final, prin Andrei Ivan (minutul 82 - penalty).

Gică Hagi, mulțumit de rezultatul obținut cu Universitatea Craiova



Tehnicianul liderului din campionat a vorbit despre remiza obținută în deplasare, declarând că este încântat de faptul că echipa sa a luptat până la final, ținând cont de numeroasele absențe și de eliminarea lui Denis Alibec.

"Un punct, felicit echipa pentru cum a muncit, pentru cum a alergat pe teren. Am arătat că știm să și suferim, bravo lor!

El ne-a ajutat să ajungem aici, noi trebuie să-l ajutăm să o facem noi, etapa viitoare. Am făcut egal cu o echipă foarte bună. De ce să fim supărați? Am arătat că știm să luptăm, sunt fericit pentru băieți că au muncit foarte mult. Eu nu pot să fiu supărat, pentru că sunt pe primul loc. Alții poate sunt supărați. Am întâlnit o echipă foarte bună, care a avut o sută de ocazii când noi aveam un om în minus. Atât cât mă pricep eu, acolo nu a fost penalty. Dacă greșesc, îmi pare rău!

Am văzut că în România toată lumea țipă, unii se lasă. Dacă ăsta e penalty, atunci orice poate să fie penalty", a declarat Gică Hagi, la finalul partidei.

În urma acestui rezultat, Farul Constanța a ajuns la 47 de puncte și este la patru distanță de FCSB, care va juca duminică în compania celor de la CFR Cluj, pe Arena Națională.

Pentru Farul Constanța, calculele sunt simple. Indiferent de rezultatul din meciul FCSB și CFR Cluj este obligată să câștige în următoarea etapă în compania vicecampioanei, pe teren propriu, pentru a câștiga matematic titlul cu o etapă înainte de final.