Szabolcs Kovacs a comis-o din nou! Fratele mai cunoscutului Istvan, criticat din nou după scandalul de la FCSB - UTA

În minutul patru, înainte ca Alexandru Ioniță să ajungă în poziție de a marca, Iacob l-a faultat pe Daniel Paraschiv la centrul terenului.

La final, sibienii l-au acuzat pe Szabolcs Kovacs că i-a favorizat pe rapidișiti, deoarece nu a mers să verifice faza la VAR.

„Am văzut fault clar, este un brânci, își creează un avantaj Iacob. A fost fault la jumătatea terenului. Este foarte greu. Ce mă deranjează este că nu mergem la VAR să vedem”, a spus Marius Măldărășanu, antrenorul lui FC Hermannstadt, la finalul meciului.

Nu este pentru prima oară când Szabolcs Kovacs

În urmă cu o lună, fratele lui Istvan Kovacs a creat un adevărat scandal, în urma unor decizii controversate luate în camera VAR în timpul meciului UTA Arad - FCSB, scor 2-1.

„Îi adresez o rugăminte fierbinte domnului Vassaras. Vreau transparenţă. Vreau acum! Să ne explice că asta e convorbirea dintre Kovacs şi Găman. Uite, domnule, nu am nimic de ascuns. Dacă n-o dă, înseamnă că are ceva de ascuns, înseamnă că e ceva putred”, a spus Mihai Stoica, la OrangeSport.

Gigi Becali l-a taxat și el pe Szabolcs Kovacs

Patronul FCSB s-a lansat într-un atac în stilul caracteristic la adresa arbitrului, numindu-l pe acesta „ungur periculos”.

„Așa nu se poate. N-ai cum, 11 metri și eliminare! Că a dat și eliminare mai târziu. Dacă dai 11 metri și eliminare, eu cum pot să joc fotbal? Probabil nu le convenea! Au zis că dacă se duce FCSB prea mult, nu se mai uită lumea la fotbal.

Găman n-ar fi dat penalty, dar țipa ăla, penalty, penalty! Ăla, de frică, că era fratele lui Istvan, ungur periculos…îți dai seama ce mizerii? De ce să dai 11 metri dacă nu vezi că atinge mâna? Caută, bă, faza, să vezi dacă atinge!

Cum să dai dacă nu vezi mingea? Tu îți dai seama? Și galben! Imposibil așa ceva. De fotbal n-am ce să discut. Era 1-1, nu era problemă, dădeam noi un gol”, spunea Gigi Becali după meciul cu UTA.