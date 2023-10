Jucătorul de la FCSB care l-a impresionat pe Sorin Cârțu: "E preferatul meu, v-am spus!"

După victoria convingătoare cu Sepsi (5-2), Sorin Cârțu a avut cuvinte de laudă la adresa jucătorilor de atac ai celor de la FCSB, cum ar fi Florinel Coman, Octavian Popescu sau Darius Olaru.

Sorin Cârțu: "Darius Olaru e preferatul meu"

Despre Darius Olaru, care a marcat unul dintre cele mai spectaculoase goluri din acest sezon, Cârțu spune că mijlocașul de la FCSB este unul dintre preferații săi din Liga 1.

"FCSB merge şi ia trei puncte la Sfântu Gheorghe. Eu când am văzut fundaşii centrali ai FCSB-ului, Ngezana şi Lixandru, n-am văzut lipsă de omogenitate. N-au jucat împreună în viaţa lor.

Unul a jucat la Mioveni, altul în Africa. De unde dracu’ omogenitate? Am crezut că acolo clar vor fi deficienţe. Şi am crezut că Sepsi va domina, că va crea multe probleme.

Până la urmă, au mers pe atac, având problemele de omogenitate de pe axul central. Ce au făcut pe atac, a fost splendid. L-aş felicita pe Coman pentru preluare la golul pe care l-a dat. Aşa face un atacant. Nu se întoarce să dea pase cu latul. Sau ce a făcut Octavian Popescu. A trecut printre ei cu mingea ţinută foarte aproape. Apărătorul tremură când driblezi acolo.

De Olaru nu mă mai întreba că ştii ce v-am spus. Vă luaţi toţi după mine cu Olaru. Că v-am spus că e preferatul meu, de acum 7-8 meciuri. Este un preferat de-ai mei, dar nu ştiu dacă este cel mai bun din Liga 1", a spus Sorin Cârțu, la Fanatik.

FCSB a ajuns la 25 de puncte și are șase puncte în plus față de urmăritoarea CFR Cluj, care are un meci în minus. Pe locul trei este Rapid, cu 18 puncte.