Fundașul lui Barcelona, ​​Inigo Martinez, a fost implicat într-un accident rutier la scurt timp după un meci din La Liga, dar a reacționat prompt și a lansat un avertisment celor implicați. Clubul catalan dorește să scape de Martinez în această vară pentru a face loc altor tineri cu potențial din academia clubului.

Inigo Martinez a fost integralist în victoria lui Barcelona 1-0 împotriva lui Las Palmas, însă la doar două zile după acest meci, a fost implicat într-un accident rutier. Din fericire, nu au existat victime, iar Martinez a ieșit din mașină fără probleme.

În timpul dialogului cu persoana implicată în accident, Martinez a fost înjurat, iar el a avertizat că nu va tolera astfel de comportamente în viitor.

"Este ultima oară când mă faci prost și mă înjuri. Ultima oară, este ultima oară când tu și prietenul tău faceți asta", a spus Martinez.

???? Iñigo Martinez involved in an incident earlier today: “This is the last time you call me a fool or insult me..the last time you and your friend insult me” #FCB ????️

Cu toate acestea, Barcelona are planuri de a-l vinde pe Martinez în vară, deși acesta a avut evoluții solide sub comanda lui Xavi. Motivul nu este legat de performanțele sale sportive, ci de dorința clubului de a promova alte talente tinere, cum ar fi Mikayil Faye. Martinez are contract cu Barcelona până în iunie 2025, iar clubul speră să facă profit din vânzarea sa, având o cotă de piață evaluată la 6 milioane de euro conform Transfermarkt.

????BREAKING: Barça is working towards the next season thinking about the departure of Íñigo Martínez.

Not because of a sports issue, but because of team management. The team has several top-level centre-backs.

His departure is also seen as an option to lighten the wage bill.… pic.twitter.com/mGu9pEwIiJ