Surpriza URIASA! Care e primul nume de antrenor la care s-a gandit dupa PLECAREA lui Dica

Mircea Rednic e dorit de Becali la Steaua indiferent daca Nicolae Dica ia sau nu titlul.

Conform GSP, Becali a luat legatura cu Rednic inca din martie. Cei doi au ramas in contact. Antrenorul, liber dupa despartirea de Mouscron, a promis ca va da un raspuns dupa finalul sezonului. Rednic e acum in Belgia, unde s-a operat de tiroida. Asteapta ca problemele de sanatate sa treaca pentru a putea reveni pe banca.

"Sa asteptam sa se termine sezonul, sa se linisteasca lumea, sa discute fiecare ce are de facut si dupa aia vedem. Despre Steaua sau alta echipa vorbim la finalul campionatului. Nu vreau sa dau acum niciun raspuns", a spus Rednic pentru sursa citata.

In cazul in care nu se va intelege cu fostul antrenor de la Dinamo si Rapid, Becali mai are cateva nume importante pe lista: Edi Iordanescu, Cristiano Bergodi saau Devis Mangia.