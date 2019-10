SUPERVEDETELE campionatului in FIFA 20! Cum arata topul celor mai tari jucatori din Liga 1! Pe primul loc e un jucator de la FCSB! 'Mbappe' Coman nu e in primii 10

Liga 1 e pentru prima oara in seria FIFA, cel mai popular simulator de fotbal din lume!

Varianta lansata in aceasta toamna le permite fanilor sa inceapa o cariera in campionatul Romaniei. E bataie pe vedetele de la FCSB, CFR, Dinamo sau Viitorul! Preturile sunt accesibile pana si pentru jucatorii de la FCSB. N-au nimic in comun cu sumele uriase pe care le viseaza Becali. Florinel Coman traverseaza o perioada extraordinara de forma pentru FCSB, dar expertii de research ai jocului nu-l vad intre primii 10 jucatori ai momentului in Liga 1. Primul in top e 'Bizonul' Gnohere, cu un scor general de 74. FCSB are 5 jucatori intre cei mai buni 10, CFR 3, Craiova unui si Viitorul unul.

Cu un rating de 69, Coman mai are nevoie de un sezon de liniste pe modul 'Cariera' pentru a-i ajunge din urma pe cei mai buni jucatori din Fifa. :) Colegul Man, evaluat si el la zeci de milioane de euro, sta mai bine. E pe locul 7 la doua puncte sub Gnohere.

TOP 10 RATINGURI FIFA 20 IN LIGA 1

1. Harlem Gnohere (FCSB) 74

2. Mirko Pigliacelli (Craiova) 73

3. Vinicius (CFR Cluj) 73

4. Giedrius Arlauskis (CFR Cluj) 73

5. Diogo Salomao (FCSB) 72

6. George Tucudean (CFR Cluj) 72

7. Dennis Man (FCSB) 72

8. Dragos Nedelcu (FCSB) 72

9. Bogdan Planic (FCSB) 72

10. Bradley De Nooijer (Viitorul) 72

Black Friday 2019 e pe 15 noiembrie

Daca vrei si tu sa-i testezi pe cei mai buni jucatori din Liga 1 in fotbalul virtual, mai poti astepta cateva zile pentru reducerile de Black Friday. FIFA 20 va fi una dintre vedetele zilei de reduceri masive! Black Friday 2019 e pe 15 noiembrie!