”Sunteți tentat de o colaborare cu Dan Șucu la Rapid?”. Răspunsul lui Adrian Porumboiu

Fostul mare arbitru a avut performanțe notabile cu echipa din zona Moldovei, alături de care a reușit să ajungă în grupele Europa League și s-a bătut pentru titlu în Liga 1.

Porumboiu nu a reușit să câștige niciun trofeu cu FC Vaslui și a ales să iasă din fotbalul românesc. Chiar dacă au trecut mai bine de zece ani de la despărțirea de fosta sa echipă, afaceristul nu este nici acum tentat să revină în fotbalul românesc.

Întrebat direct dacă ar fi tentat de o colaborare cu Dan Șucu la Rapid, Porumboiu nu a stat pe gânduri și a dat răspunsul.

Adrian Porumboiu: ”Nu mă tentează nicio colaborare”

„Nu mă tentează nicio colaborare. A fost o situație cu George Copos, dar nu. Mi s-au întâmplat niște lucruri urâte și nu vreau să pățesc ca Bulă, care l-a bătut ta-su că s-a dus să joace poker că se scoate. Și nu s-a scos. Ce să fac?

Am luat o plasă puternică, ce să mai! Ce, s-au schimbat lucrurile? Sunt niște metehnce care încă mai dăinuie în fotbalul românesc și nu merită sub nicio formă! Nu, nu. Am făcut-o din pasiune”, a spus Porumboiu, pentru Fanatik.

Marian Iancu, critici dure pentru Dan Șucu: ”La Rapid nu faci mobilă”

Marian Iancu i-a criticat în repetate rânduri pe cei care conduc destinele clubului Rapid. Una dintre deciziile care l-au deranjat pe fostul patron de la Poli Timișoara a fost cea de a-l vinde pe Rareș Ilie la Nice, în schimbul sumei de cinci milioane de euro.

Fostul finanțator era de părere că afacerea a reprezentat o eroare, în special în anul centenarului, când echipa are un obiectiv important, să renunțe la cel mai periculos fotbalist din atacul giuleștenilor.

Totodată, Marian Iancu a punctat că, din punct de vedere al afacerilor, planul propus de Dan Șucu nu este unul greșit, însă nu se poate aplica și în lumea fotbalului, acolo unde sunt implicați fotbaliști, dar și alte zeci de persoane care fac parte din staff.

„Din punct de vedere corporatist, unghiul din care prezintă afacerea Rapid, are dreptate, dar la Rapid nu faci mobilă, nu vinzi mobilă. Aici joci fotbal, muncești și conduci suflete, oameni, stări de spirit, e cu totul și cu totul altceva. A conduce corporatist înseamnă rezultate financiare, dar nu sportive, mai ales în anul centenarului, în care era nevoie de o emulație în plus, deși tribuna e obișnuită cu puțin”, a spus Marian Iancu, la emisiunea Ora Exactă în Sport.