FCSB și CFR Cluj s-au întâlnit duminică seara pentru prima dată în noul sezon de Superligă, iar spectacolul și controversele nu au lipsit.

Prima repriză a fost dominată de FCSB, roș-albaștrii având o posesie de 65%, dublă față de cea a adversarilor. Persistența în atac a elevilor lui Elias Charalambous a prefațat golul inevitabil care a venit în a doua repriză. În urma unui atac din spate la Andrea Compagno, Marcel Bîrsan a dictat lovitură de la 11 metri, iar Compagno a înscris fără emoții singurul gol al meciului.

Andrei Cordea, declarații după FCSB - CFR

La finalul meciului, Andrei Cordea a oferit declarații. Extrema dreaptă a lăudat atât atmosfera din tribune, cât și prestația colegilor săi, declarând: ”Este foarte frumos. Ne simțim bine și cred că meritam victoria. Am practicat un fotbal frumos. Le mulțumim că am umplut stadionul. Au cântat 90 de minute, ne-au încurajat și am reușit la final să ne bucurăm alături de ei.”

După un start perfect de sezon, în care elevii lui Charalambous au obținut patru victorii din tot atâtea posibile, Andrei Cordea a vorbit și despre rolul pe care jucătorii mai experimentați îl au în armonia jocului prestat de FCSB, în prezent liderii ai campionatului intern.

”Ne doream din suflet să începem atât de bine. Jucătorii care au venit sunt jucători de experiență care pe noi, cei mai tineri, ne împing de la spate și ne ajută să fim mai valoroși.” a adăugat Cordea.

Fotbalistul de 24 de ani se declară optimist în privința acestui sezon:”Putem să facem lucruri frumoase sezonul acesta. Pregătim fiecare joc bine, suntem organizați, suntem mult mai pragmatici.”

Întrebat de ce părere are despre ofertele de transfer pe care patronul Gigi Becali a transmis că le are pentru el, Cordea a afirmat că deocamdată nu este interesat de nicio altă echipă. ”Nu vorbesc atât timp cât sunt jucătorul Stelei”.

Jucătorul de bandă dreapta a recunoscut invincibilitatea FCSB-ului din Conference League la momentul de față și privește cu încredere către parcursul pe care gruparea roș-albastră îl poate înregistra în Europa. ”Suntem invincibili! Suntem o echipă puternică și de-abia aștept meciul de joi.” a declarat Cordea.

După ce MM Stoica a declarat în urmă cu câteva zile că nu mai dorește să joace pe Arcul de Triumf, Andrei Cordea a arătat că dorința este comună și în rândul jucătorilor. Întrebat dacă meciul de joi se va desfășura tot pe Ghencea, fotbalistul a răspuns scurt, dar ferm ”Sper!"

Andrei Cordea, despre lupta la titlu

Despre lupta pentru titlu, Andrei Cordea a declarat că echipele care pot pune probleme în acest sezon sunt aceleași care s-au luptat pentru campionat în sezonul precedent, și a afirmat că până la câștigarea campionatului este drum lung: ”Până la titlu e cale lungă. Trebuie să luam pas cu pas și să câștigăm fiecare meci.”

Următoare partidă pentru FCSB o reprezintă meciul de acasă de joi, 10 august de la ora 21:30 în compania danezilor de la Nordsjaelland contând pentru calificarea în play-off-ul UEFA Conference League. În campionat, roș-albaștrii vor da piept cu Poli Iași pe 19 august, la ora 18:00.

Articol scris de Eduard MUNTEAN