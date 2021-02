Sumudica, nostalgic in direct! "Si acum traiesc visul! Lumea ma regreta acolo!"

Marius Sumudica a semnat cu Rizespor, echipa de pe locul 15 din campionatul turc si este inca in asteptarea primei victorii.

Inainte sa ajunga la Rize, 'Sumi" a pregatit-o pe Gaziantep, echipa cu care a fost la un moment dat pe primul loc in Turcia. Din pacate, Sumudica a plecat de la echipa chiar cand era in forma maxima.

"Si acum traiesc visul de la Gaziantep, lumea ma regreta acolo, am vazut ca acum echipa a cazut pe locul 7. Eu am fost dat afara cand echipa era pe locul 3. Am facut si greseli, mi le-am asumat.Nu pot sa uit pentru ca am creat ceva important intr-un an si jumatate. Ma suna jucatorii de la Gaziantep, vorbesc cu Maxim, cu Tosca. Eu l-am revigorat pe Maxim.

Dar sunt la un club care satisface toate pretentiile, au dat 50 de mii de euro ca sa modernizeze azi sala de fitness. Nu exista nicio datorie financiara", a declarat Sumudica la DigiSport.

Antrenorul roman a explicat si de nu a mai avut rezultate remarcabile si la noua echipa.

"Ar trebui sa ne salvam, ar fi o performanta pentru noi, este o echipa incercata greu, ma refer la jucatori infectati cu Covid, cate 5-6 mereu, nu am putut alinia niciodata un prim 11.

I-am luat pe unii fara pregatire, nu puteam juca cu juniori. Iar cei mai buni jucatori au fost accidentati, ma refer la Szabo, Boldrin, si Loic Remy, atacantul care a fost pe la Marseille, pe la Chelsea. Dar sper ca in 2 etape sa-i am in teren. Am pierdut puncte doar din faze fixe, am avut ghinion", a explicat Sumudica.

