"Știam că ne putem bate cu oricine". Atuurile lui Farul Constanța în lupta pentru titlu, în opinia lui Denis Alibec

Unul dintre jucătorii care a avut o contribuție aparte la rezultatele foarte bune ale constănțenilor este Denis Alibec. Atacantul lui Farul Constanța a mărturisit că şi-a dat seama de valoarea formaţiei încă de la primul meci pe care l-a jucat după reîntoarcerea sa, considerând că principalele atuuri sunt tinereţea, foamea de performanţă şi talentul.

"Suntem foarte fericiţi că am ajuns până aici. Am muncit foarte mult şi sperăm ca la sfârşitul anului să fim acolo sus unde ne-am propus. Cred că suntem o familie în primul rând, avem foarte multă calitate, foarte mult talent, un staff foarte bun. Şi cred că asta contează cel mai mult.

Şi în plus avem multă linişte aici. De la primul meci pe care l-am jucat aici, am văzut ce echipă avem, ce jucători avem, şi am crezut că putem deveni campioni. Ştiam că ne putem bate cu oricine în Liga I. Principalele noastre atuuri sunt tinereţea, foamea de performanţă şi talentul. Ne înţelegem foarte bine pe teren şi cred că se vede lucrul acesta", a declarat Denis Alibec într-un interviu de pe canalul de YouTube al echipei.

Obiectivul principal, titlul de campion în Superliga



Fotbalistul de 32 de ani a vorbit și despre obiectivul principal pe care echipa îl are în ultimele trei meciuri, acela de a obține suficient de multe puncte pentru a deveni campioni.

"Ar fi un an de vis dacă am câştiga titlul, un vis de venit realitate. Nu mă aşteptam niciodată că după ce Farul a retrogradat să revină aşa cum am făcut-o noi acum. Cred că ar fi cel mai important trofeu din cariera mea, mai ales că am fost jucător de bază anul acesta, dar şi pentru tinerii din echipă, pentru că şi eu când eram tânăr îmi doream să fiu campion al României", a mai spus Denis Alibec.

Cu trei etape înainte de finalul play-off-ului Superligii, Farul Constanţa ocupă primul loc în clasament, cu 46 de puncte, fiind urmată de FCSB, cu 3 mai puţine.