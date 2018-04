Stelistii TREMURA inaintea derby-ului cu CFR! Cum se poate REPETA COSMARUL in lupta pentru titlu

Anul trecut, stelistii au pierdut titlul la golaveraj in fata Viitorului.

Cele doua rivale la campionat s-au intalnit in etapa a 7-a din play-off. S-a terminat 1-1 pe National Arena, intr-un joc dominat total de ros-albastri. Steaua a ramas cu 3 puncte peste Viitorul, insa le-a irosit pana la finalul sezonului. Infrangerea din derby-ul cu Dinamo, 1-2, i-a fost fatala. Viitorul a castigat tot si a sarbatorit titlul dupa jocul cu CFR Cluj.

Steaua e intr-o situatie aproape identica si in acest campionat, doar ca diferenta care o desparte de CFR e mai mica, de doar doua puncte! Steaua - CFR se joaca exact in acelasi moment al play-off-ului in care s-a jucat anul trecut meciul cu Viitorul.

In cazul in care nu va reusi sa invinga in aceasta seara si sa-si asigure un avans linistitor de 5 puncte pentru ultimele 3 etape, FCSB va trece prin emotii mari la Iasi si Craiova. In ultima etapa, echipa lui Dica o va intalni acasa pe Astra. CFR are un program, teoretic, mai simplu. Are doua meciuri acasa, cu Craiova si Viitorul, si numai o deplasare, cu Astra, echipa care are probleme cu licenta europeana.

La fel ca si sezonul trecut, un derby CFR - Viitorul poate stabili campioana. De aceasta data, meciul din ultima etapa se joaca la Cluj, nu la Ovidiu cum s-a intamplat sezonul trecut.



Multe amintiri si pentru doi dintre campionii lui Hagi din 2017, Kevin Boli si George Tucudean, care spera ca scenariul cu revenirea echipei de pe 2 sa se repete. Ambii fac parte acum din lotul CFR-ului.



Cu cine mai joaca FCSB

7 mai Iasi (d)

12 mai Craiova (d)

19 mai Astra (a)

Cu cine mai joaca CFR

5 mai Craiova (a)

12 mai Astra (d)

19 mai Viitorul (a)