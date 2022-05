Ștefan Baiaram, la schimb cu Octavian Popescu? Cum a reacționat Mihai Rotaru, patronul Universității Craiova

Patronul clubului din Bănie a fost întrebat despre un schimb ipotetic între Ștefan Baiaram, autorul golului victoriei cu FC Voluntari, scor 1-0, și Octavian Popescu, tânărul jucător de la FCSB, care impresionează în actuala stagiune.

Ștefan Baiaram, la schimb cu Octavian Popescu

Rotaru a refuzat din start o astfel de variantă, semn că nu îl regretă pe Octavian Popescu, cel care a fost jucătorul Universității Craiova, dar care nu a semnat un nou contract cu oltenii și a ajuns la FCSB.

Omul de afaceri a explicat că Universitatea Craiova nu are de gând să își vândă jucătorii talentați, însă va apela la această variantă doar dacă salariile obținute de jucători sunt foarte mari, așa cum s-a întâmplat în cazul unora precum Valentin Mihăilă sau Alexandru Mitriță.

"Să-l dau pe Baiaram să-l iau pe Octavian Popescu? Nu aş face asta.

Universitatea Craiova nu are jucători la tarabă, Universitatea nu îşi doreşte să vândă jucători. Noi nu avem jucători la tarabă, nu vindem roşii, castraveţi, nu avem preţuri. Nu am vrut să-l vindem nici pe Cicâldău, nici pe Mihăilă, dar când de la 150 de mii pe an ţi se oferă un salariu de 1 milion pe an, este foarte greu să opreşti un jucător", a spus Mihai Rotaru, la Orange Sport.

Ștefan Baiaram (19 ani), un produs al academiei celor de la Universitatea Craiova, a jucat în 34 de meciuri alte oltenilor din acest sezon, a marcat șapte goluri și a oferit o pasă decisivă. Site-ul de specialitate Transfermarkt îl evaluează la 750.000 de euro.

Octavian Popescu (19 ani) a marcat de nouă ori și a reușit patru pase decisive la FCSB în cele 34 de partide jucate în actuala stagiune. Extrema stângă este cotată la 3 milioane de euro.