”Stau să pregătesc un meci o săptămână întreagă, după tot eu sunt ăla prostu'”. Mihai Iosif, după egalul cu Sepsi

Mihai Iosif, antrenorul giuleștenilor, a tras concluzii după această partidă și s-a arătat nemulțumit de faptul că echipa sa a fost nevoită să joace din nou în inferioritate numerică.

Iosif se pregătește acum pentru un examen dificil, cu CFR Cluj. În tur, Rapid a reușit să bată campioana, scor 2-0.

Mihai Iosif: ”Stau să pregătesc un meci, după sunt eu ăla prostu'”

„Nu știu al câtelea meci este în care rămânem în zece din minutul 30. Stau să pregătesc un meci o săptămână întreagă, după sunt eu ăla prostu'. Din punctul meu de vedere, nu era de roșu. Nu am decât să felicit jucătorii, am arătat spirit, devotament și fotbal. Îmi place să lupt până în ultima clipă, am vorbit la pauză că nu trebuie să pierdem acest meci, din păcate ăsta a ajuns să fie discursul. Nu poți avea aceeași strategie cu unul mai puțin.

Îl cunosc de când era copil (n.r. - pe Alex Ioniță), i-am spus și înainte, cât sunt lângă el, are încrederea mea pe viață. Aici suntem o echipă, nu a dat golul pentru el. Mă bucur și îl felicit. Întârzie victoria, al patrulea egal, cu echipe de mai sus, de mai jos, net superioare ca buget. Victoria întârzie pentru că avem ratări monumentale. Trăind la o asemenea intensitate, nici nu știi la ce să te mai aștepți”, a spus Mihai Iosif, la finalul partidei.

Rapid rămâne pe locul șapte în Liga 1, cu 36 de puncte, la egalitate cu Farul Constanța, care are două meciuri mai puțin și ocupă locul șase. Dacă ar fi câștigat, giuleștenii ar fi urcat, provizoriu, pe loc de play-off.

În următoarea rundă, echipa lui Mihai Iosif va juca în deplasare, cu CFR Cluj.