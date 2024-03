Formația dirijată de Elias Charalambous a jucat din trei în trei zile ultimele trei etape, dar chiar și așa, FCSB a înregistrat trei victorii: 3-2 vs. FC Botoșani, 2-1 vs. FC Voluntari și 1-0 vs. Petrolul Ploiești.

MM Stoica face o dezvăluire: ”Asta ne-a dat peste cap”

Mihai Stoica, managerul general FCSB, a vorbit despre programul infernal și a ținut să evidențieze faptul că partida cu FC Botoșani i-a dat peste cap pe roș-albaștri, mai ales că formația a evoluat în inferioritate numerică în urma cartonașului roșu primit de Nana Antwi.

De asemenea, Mihai Stoica a punctat că FCSB nu vrea să mai facă spectacol în campionat, ci să-și câștige pur și simplu confruntările

”Nu o pot scoate dintr-un context, am jucat 3 meciuri în 7 zile. Ce părea simplu cu Botoşani a fost thriller cu roşul primit de Nana Antwi. Meciul ăla ne-a dat peste cap, că a fost eliminat şi Olaru, care n-a jucat apoi. Nu e atât de greu să joci la 3 zile fizic, atletic, dar problema este că nu e fotbalist care după meci, la ora 10, la 11 jumătate doarme şi sforăie, că adrenalina e la cote maxime, nimeni nu doarme noaptea după meci.

Se odihnesc, se joacă, dar nu se doarme. Am jucat joi cu Voluntari, am făcut doar o oră pe drum şi a fost şansa noastră. S-a terminat târziu, la 12 noaptea s-a mâncat, vineri nu s-a făcut nimic, sâmbătă antrenamente lejer, că duminică jucai. Uite, Rapid a avut cinci zile pentru meciul ăsta (n.r. cu Universitatea Craiova). Am făcut trei victorii la un gol marca CFR Cluj cu Petrescu, ceea ce noi nu făceam, că făceam egal sau pierdeam la Voluntari.

S-a câştigat din trei motive, că s-a schimbat mult concepţia tactică şi se pare că varianta asta e cea câştigătoare, noi nu vrem să mai facem spectacol, ci să câştigăm”, a spus Mihai Stoica, potrivit OrangeSport.

